Le plus récent et le plus grand iceberg de l’Antarctique se trouve maintenant dans la mer de Weddell

Récemment, un énorme morceau de glace flottante s’est détaché d’une plate-forme de glace en Antarctique pour devenir le plus grand iceberg du monde.

À près de 1700 miles carrés, l’iceberg, qui s’appelle A-76, est plus grand que le Rhode Island. Il est maintenant assis dans la mer de Weddell, et les photos de l’iceberg massif sont depuis devenues virales. Mais si les informations provenant de l’Antarctique sont souvent liées au changement climatique, ce n’est pas un exemple de cela.

Les scientifiques disent que les icebergs qui se forment comme celui-ci font partie d’un processus naturel et que l’A-76 n’a pas été causé par le changement climatique. Mais il est important de suivre leur formation car ils peuvent être dangereux pour les navires naviguant dans la région et pour comprendre l’Antarctique plus largement. Et bien qu’il puisse y avoir jusqu’à 10000 personnes sur le terrain en Antarctique (au moins pendant ses mois d’été, selon le British Antarctic Survey), pour comprendre l’une des régions les plus reculées du monde, les scientifiques comptent souvent beaucoup sur les satellites en espace pour suivre une grande partie de ce qui s’y passe.

Un chercheur nommé Keith Makinson du British Antarctic Survey a d’abord identifié l’iceberg en regardant à travers les images des satellites Copernicus Sentinel-1; puis le National Ice Center des États-Unis a confirmé la découverte. Recode s’est entretenu avec Christopher Readinger, l’analyste des glaces du National Ice Center qui a confirmé l’iceberg, qui a expliqué plus en détail son travail et pourquoi il est important de suivre des icebergs comme celui-ci.

Ce qui suit a été légèrement modifié pour plus de clarté et de longueur.

Rebecca Heilweil

Tout d’abord, pouvez-vous nous parler un peu de cet iceberg?

Christopher Readinger

L’essentiel: elle mesure environ 89 milles marins de long et je pense que 13 milles marins de large. Et c’est actuellement le plus grand iceberg [in the world].

Rebecca Heilweil

Cela semble vraiment énorme. Quelle est la taille pour quelqu’un qui ne pense pas en miles nautiques?

Christopher Readinger

Je n’ai pas fait le calcul, mais c’est probablement une fois et demie la taille du Rhode Island.

Rebecca Heilweil

Alors, pouvez-vous simplement expliquer comment un iceberg comme celui-ci se brise?

Christopher Readinger

Autour de l’Antarctique, il y a quelques très grandes plates-formes de glace. Le Ross est le plus gros. Ensuite, la plate-forme de glace Filchner-Ronne est la deuxième plus grande, et c’est de là que vient celle-ci. … C’est essentiellement un glacier flottant. Ainsi, une étagère se déplace lentement chaque année. Peut-être quelques centaines de mètres par an, peut-être un mile par an. Et puis au fil du temps, il y aura des crevasses qui se produiront à mesure qu’il se déplacera. Et puis finalement, un iceberg se détachera.

Rebecca Heilweil

Savions-nous que cela allait arriver?

Christopher Readinger

Pas exactement. Donc, ces gros, ils ne se produisent pas très souvent. … Il y a des fissures que nous pouvons voir, mais vous pouvez regarder comme une fissure qui a l’air vraiment, vraiment profonde et vraiment proéminente pendant des années et cela ne fait rien. … C’est donc vraiment difficile à dire, surtout à partir de la vue satellite, qui est tout ce que nous avons, principalement. C’est donc un peu comme des tremblements de terre, où vous ne pouvez pas les prédire, mais vous savez qu’ils vont se produire à un moment donné.

Rebecca Heilweil

Alors, pouvez-vous parler un peu plus des satellites?

Christopher Readinger

Oui. L’Antarctique est évidemment extrêmement éloigné. Surtout en hiver, comme maintenant, il y a très peu de monde là-bas. Et c’est la nuit polaire; il fait noir tout le temps. Il y a donc beaucoup de satellites en orbite là-haut que nous pouvons voir dans l’obscurité et ensuite ils nous permettent de voir ce qui se passe sur presque tout le continent tout le temps.

Rebecca Heilweil

La plupart des gens n’ont pas entendu parler d’un emploi appelé enquêteur ou analyste des glaces. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites?

Christopher Readinger

Nous sommes des analystes opérationnels des glaces de mer … nous travaillons donc sur une échelle de délais quotidiens à hebdomadaires. Nous allons principalement soutenir soit des missions scientifiques qui se déroulent dans la glace, soit un suivi hebdomadaire de ce que fait la glace. Nous examinons la concentration de glace de mer et l’étendue de la glace, ainsi que l’épaisseur de la glace. Ainsi, avec le temps, à mesure que l’hiver avance, la glace de mer s’épaissira. Et puis en été, il fondra. C’est donc notre travail principal, et nous le faisons à la fois dans l’Arctique et dans l’Antarctique, puis nous faisons également les Grands Lacs. [Note: Sea ice is frozen seawater, while ice shelves are sheets of ice that can be attached to land. Icebergs are larger floating blocks of ice that break off from one of these shelves, a glacier, or an even bigger iceberg.]

Rebecca Heilweil

En quoi est-ce important? Pourquoi nous soucions-nous de l’épaisseur de cette glace?

Christopher Readinger

En ce moment, cela devient la saison chargée de la recherche dans l’Arctique. Si vous dirigez une opération de recherche sur un navire dans l’Arctique, vous voudrez savoir quelle est l’épaisseur de la glace et où elle se trouve, comment elle se déplace et les autres éléments qui contrôlent la glace. Parce que peut-être que votre navire ne peut pas gérer cette glace d’un mètre d’épaisseur, vous devez donc savoir où se trouve la glace et l’éviter si vous le pouvez. Nous pouvons donc vous aider à déterminer où cela se trouve, puis vous fournir un soutien quotidien et des images satellite pour vous montrer les zones où vous pourriez être à l’aise ou les choses auxquelles vous devez faire attention. Icebergs, par exemple.

Rebecca Heilweil

Pour revenir sur cet iceberg, que se passe-t-il maintenant qu’il est rompu? Devrait [we] être inquiet à ce sujet?

Christopher Readinger

La réponse courte est non […] il semble que le consensus des scientifiques est que ce n’est certainement pas lié au changement climatique. C’est une sorte de processus naturel que subissent cette banquise et toutes les autres étagères. Il s’agit donc très probablement d’un phénomène naturel qui se produit toutes les deux décennies. …

Celui-ci flotte déjà dans l’océan et également sur le plateau, il n’aura donc aucun effet sur le niveau de la mer lorsqu’il fond. C’est comme un gros glaçon dans votre verre, où il a déjà déplacé l’eau, élevé le niveau de l’eau, et à mesure qu’il fond, cela ne changera pas cela parce qu’il est déjà là, flottant dessus. …

Et puis comme pour cet iceberg lui-même. À l’heure actuelle, il n’y a aucun humain à proximité de cet iceberg. Et il ne semble pas bouger nulle part, à tout moment. …

La clé pour certains d’entre eux est que lorsqu’ils se séparent, ils forment des milliers – voire des millions – de petits, petits bergs, ceux que nous ne pouvons pas vraiment voir à partir des images satellite. Et ce sont eux qui coulent les navires, car ils sont petits et ils ne peuvent pas les voir la nuit. Nous ne pouvons certainement pas les voir du satellite.

Rebecca Heilweil

Peut-être que ce n’est pas lié au changement climatique, en particulier, mais on pourrait penser que, vous savez, suivre ces icebergs à l’avenir sera important?

Christopher Readinger

Les glaciologues sont vraiment préoccupés par la mesure de la vitesse des plates-formes de glace. Et à mesure qu’ils avancent et avancent, ce qui les préoccupe vraiment, c’est si une banquise accélère beaucoup, alors elle déversera plus de glace dans l’eau, ce qui ferait monter le niveau de la mer. Les icebergs en seraient un symptôme, pas nécessairement une cause ou la pire partie de celle-ci. Il y a donc beaucoup de recherches et d’études sur ce type de problème potentiel. Garder un œil sur les icebergs eux-mêmes contribue à ce travail.

[If you’d like to keep tabs on where A-76 and icebergs like it are going, you can follow them online.]