Le plus récent ensemble Super Mario de Lego est cette plante Piranha « menaçante »

L’un des plus anciens ennemis de Mario souhaite emménager avec vous. Ne t’inquiète pas; ça ne mordra pas. Lego a dévoilé cette semaine la dernière entrée de sa gamme de sets Super Mario, et c’est un modèle emblématique. Fleur piranha. La plante carnivore à pleines dents est célèbre pour avoir tenté de grignoter Mario tout au long de l’histoire de la franchise de jeux vidéo Nintendo.

L’usine de plastique dégage de sérieuses vibrations Little Shop of Horrors. Il repose dans un tuyau vert avec deux feuilles tendues. Les dents pointues semblent pouvoir abattre Mario en une seule bouchée. Il y a une petite langue rose cachée dans la bouche. Le concepteur principal de Lego Super Mario, Carl Merriam, a déclaré que l’ensemble capture « l’essence menaçante » de l’ennemi classique.

Humain à l’échelle. Légo

Cet ensemble est destiné aux constructeurs âgés de 18 ans et plus. Lego a déclaré que ses kits Super Mario pour adultes sont « conçus pour évoquer la nostalgie des fans de LEGO qui se souviennent de Mario comme d’une partie intrinsèque de leur enfance ». Mission accomplie.

Le kit se compose de 540 pièces. La construction de 9 pouces commence en bas pour reproduire la sensation de la plante émergeant du tuyau vert, un peu comme dans le jeu. Rassemblez le tout et vous obtenez bien plus qu’une simple statue Lego. La plante est mobile, avec une tête, une bouche, une tige et des feuilles mobiles.

Lego a déjà un vaste gamme d’ensembles Mario pour les enfants et les adultes. Les plus de 18 ensembles comprennent un Mighty Bowser mobile et une console de divertissement Nintendo à l’ancienne avec une télévision à tube. Ces ensembles complexes sont considérablement plus grands et plus chers que l’usine Piranha, qui coûte 60 $ abordables.

L’usine Super Mario Piranha sera disponible le 6 novembre dans les magasins Lego, en ligne et chez les détaillants Lego. Nous avons quelques recommandations pour des plantes d’intérieur réelles et faciles d’entretien, mais si cela est trop difficile à gérer, alors l’usine Lego Piranha peut vous tenir compagnie, sans arrosage.