Le plus récent district de House de l’Oregon organise ses premières élections générales

PORTLAND, Oregon (AP) – Sur le papier, le 6e district du Congrès nouvellement créé en Oregon semblerait pencher vers les démocrates.

Ses limites, tracées par l’Assemblée législative contrôlée par les démocrates lors du redécoupage l’année dernière après le recensement de 2020, en ont fait un siège relativement sûr pour le parti. Il comprend la capitale de l’État, Salem, et des parties de la banlieue aisée du sud-ouest de Portland. Et bien qu’il s’étende également sur des zones rurales sur une large bande de la vallée de la Willamette, le président Biden l’aurait emporté d’environ 13 points.

Les électeurs démocrates inscrits sont plus nombreux que les républicains, et nombre de ces électeurs sont stimulés par la question de l’avortement.

Les analystes soulignent que ces avantages structurels favorisent le démocrate Andrea Salinas, un représentant de l’État et ancien membre du Congrès, par rapport au républicain Mike Erickson, un homme d’affaires qui se présente au Congrès pour la troisième fois.

Mais le GOP a capitalisé sur une inflation obstinément élevée, la criminalité et le mécontentement à l’égard du parti au pouvoir.

“C’est une course beaucoup plus serrée que prévu, compte tenu de la démographie et de la composition partisane de ce district”, a déclaré Christopher Stout, professeur agrégé de sciences politiques à l’Oregon State University.

Un boom démographique a fait de l’Oregon l’un des six États à obtenir un siège supplémentaire à la Chambre des États-Unis après le recensement de 2020. La population de l’État a bondi de plus de 10 % au cours de la dernière décennie pour atteindre 4,2 millions d’habitants, ce qui lui a donné un nouveau district du Congrès pour la première fois en 40 ans.

Ce boom a été entraîné en partie par une augmentation de la population latino-américaine de l’État, qui a augmenté de 31% entre 2010 et 2020, selon les données du recensement. Des parties des trois comtés avec les plus grandes populations latino-américaines de l’État sont incluses dans le nouveau 6e district.

La démocrate Salinas est latina et raconte souvent l’histoire de l’immigration de son père aux États-Unis depuis le Mexique. Elle est l’une des deux candidates en lice pour être la première Latina de l’Oregon élue au Congrès, avec la républicaine Lori Chavez-DeRemer dans le 5e district.

À l’échelle nationale, environ les deux tiers des électeurs latinos ont soutenu Biden lors des élections de 2020, selon AP VoteCast, tandis qu’environ un tiers ont soutenu Trump. Cela correspond à la façon dont les Latinos ont voté lors d’autres élections récentes, selon AP VoteCast et les sondages du Pew Research Center. Mais dans certains États, les chiffres étaient différents : par exemple, 45 % des Latinos en Floride ont voté pour Trump, ainsi que 42 % au Nevada, selon VoteCast.

“Je serais surpris si les Latinas et les Latinos se sont fortement opposés à Erickson”, a déclaré Stout de l’OSU, dont les recherches incluent la politique raciale et ethnique. “Je ne pense pas qu’Erickson ait les mêmes liens avec ces communautés que Salinas.”

Les analystes disent que la plus grande question de ce cycle de mi-mandat sera de savoir si les électeurs donnent la priorité à l’avortement ou à l’inflation sur le bulletin de vote.

Un sondage AP-NORC réalisé en juillet a révélé que plus d’Américains désapprouvent qu’ils n’approuvent la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, 53% contre 30%. Et un sondage AP-NORC de juin a révélé une augmentation rapide du pourcentage d’Américains citant l’avortement comme un problème majeur après la décision, mais le même sondage a révélé des pourcentages encore plus élevés d’Américains citant l’inflation ou les finances personnelles comme des problèmes majeurs.

Les républicains ont saisi ces préoccupations ainsi que les faibles cotes d’approbation du président démocrate Biden et de la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown.

“Le fait que le plus important élu de votre État soit si profondément impopulaire n’est qu’un véritable frein pour tout démocrate qui se présente”, a déclaré le sondeur John Horvick, vice-président principal de DHM Research.

“Il y a beaucoup de vents contraires pour Salinas”, a déclaré Horvick. Mais la question de l’avortement lui donne “l’occasion de parler d’autre chose que de la criminalité, de l’itinérance et de l’inflation”.

Salinas, qui se décrit sur son site Web de campagne comme une “championne sans vergogne de l’accès à l’avortement”, a attaqué Erickson sur sa position anti-avortement.

La question de l’avortement s’est avérée délicate pour Erickson, qui a été harcelé par des reportages médiatiques antérieurs de 2008 dans lesquels une femme qu’il a utilisée à ce jour alléguait qu’il lui avait donné de l’argent pour un avortement en 2001. Les reportages ont nui à sa deuxième campagne pour la Chambre qui année, qu’il a perdu contre le démocrate Kurt Schrader.

Erickson a déclaré qu’il avait donné à la femme 300 $ pour ce qu’il croyait être une aide médicale. Il a dit qu’il l’avait déposée chez un médecin mais qu’il ne savait pas qu’elle allait se faire avorter.

“Je n’ai jamais demandé à personne de se faire avorter”, a déclaré Erickson à l’Associated Press.

Dans un entretien téléphonique, Erickson a déclaré qu’il pensait qu’il devrait y avoir des exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère. Il a également déclaré qu’il ne soutiendrait pas l’interdiction fédérale de l’avortement introduite par la sénatrice républicaine de Caroline du Sud, Lindsey Graham.

« Je ne soutiendrais pas la proposition nationale d’avortement de Lindsey Graham. Je dirais non à cela », a déclaré Erickson à AP. “Je pense que la Cour suprême a décidé que le gouvernement fédéral ne devrait pas être chargé de prendre des décisions en matière d’avortement pour les personnes de tout le pays.”

Alors que l’avortement reste légal dans l’Oregon, Salinas a fait écho aux avertissements des démocrates nationaux concernant une interdiction fédérale de l’avortement soutenue par le GOP.

“Je pense qu’il y a des raisons pour que les gens de ce district aient peur de perdre l’accès aux soins d’avortement”, a-t-elle déclaré à AP. Elle a dit qu’elle soutiendrait des protections nationales pour l’avortement.

Les deux candidats devront convaincre les électeurs indépendants, qui sont plus nombreux que les républicains et les démocrates dans le district. Environ 167 000 électeurs non affiliés y sont inscrits, contre environ 148 000 démocrates et 122 000 républicains, selon les données du secrétaire d’État de l’Oregon.

Les démocrates ont fait de l’avortement la pièce maîtresse de leur message de mi-mandat dans l’espoir qu’il continuera à dynamiser les électeurs comme il l’a fait au cours de l’été après la décision de la Cour suprême. Lors d’une élection à l’échelle de l’État en août, le Kansas traditionnellement conservateur a voté en faveur du droit à l’avortement, et la question a donné aux démocrates des résultats meilleurs que prévu lors de certaines élections spéciales.

“L’avortement est différent de tout autre problème que nous examinons en raison de l’intensité que les gens en ressentent, en particulier les femmes”, a déclaré Elaine Karmack, chercheur principal à la Brookings Institution et maître de conférences en politique publique à la Harvard Kennedy School of Government. “L’intensité est ce qui pousse les gens à se lever un jour de pluie et à aller voter.”

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter : @ClaireARush

