Le plus récent développement de DeKalb, ‘Project Verdant’ obtient l’approbation préliminaire pour le projet inconnu Park 88 – Shaw Local

DeKALB – Les plans du dernier développement de DeKalb, surnommé “Project Verdant”, ont reçu un soutien préliminaire cette semaine, bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les plans de développement potentiels qui pourraient voir un projet mis en place dans le parc 88 près de l’autoroute.

L’action de la commission du plan prise lors de la réunion de lundi aide à répondre à la demande du demandeur pour un lotissement d’un seul lot composé de 15,6 acres le long du côté nord de Macom Drive, en face du centre de distribution cible, selon les documents de la ville.

On ne sait toujours pas à quoi servirait le développement futur.

L’urbaniste Dan Olson a déclaré mercredi que l’utilisation devrait être autorisée dans l’accord de développement du parc 88.

Le lotissement Park 88, situé du côté sud de la ville, abrite déjà 3M et le Target Distribution Center, entre autres.

Il y a un certain nombre d’étapes qui devraient avoir lieu avant qu’un développement puisse s’installer dans la subdivision industrielle.

En plus des plans préliminaires et définitifs, le demandeur est tenu de soumettre à une date ultérieure les élévations techniques, paysagères et architecturales du site du projet.