Le plus récent déploiement de chiens policiers de la Colombie-Britannique détecte déjà le crime – Kelowna Capital News

Le plus grand déploiement de chiens policiers diplômés dans le Lower Mainland est descendu dans les rues la semaine dernière – et les chiens aident déjà les gendarmes à « avoir leur homme ».

Les sept nouvelles équipes ont été présentées aux médias à l’extérieur du quartier général de la GRC à Surrey mardi (27 septembre).

« L’arrivée de sept équipes cynophiles policières dans le Lower Mainland est l’un des déploiements les plus importants de ces dernières années », déclare le sergent d’état-major. Derek King. « Ces équipes amélioreront notre capacité à répondre aux appels nécessitant un chien policier et augmenteront considérablement le niveau de service offert au public.

Les sept équipes sont diplômées de l’école canine policière d’Innisfail, en Alberta, la même que tous les chiens de la GRC au Canada ont fréquentée.

Les équipes sont affectées à des travaux dans les collectivités du Lower Mainland. De Chilliwack à West Vancouver. Ils font partie du Service cynophile intégré du Lower Mainland, qui travaille en partenariat avec tous les détachements de la GRC et les services municipaux de New Westminster, Delta, West Vancouver, Port Moody et Abbotsford.

Ce partenariat signifie qu’une équipe cynophile basée à New Westminster peut répondre à un appel n’importe où dans le Lower Mainland. Il y a actuellement 38 chiens policiers en activité.

La semaine dernière, les nouveaux diplômés sont descendus dans les rues du Lower Mainland et la GRC affirme avoir déjà aidé à capturer «plusieurs suspects».

Const. Ross Findlay, l’agent des relations avec les médias du service des chiens policiers, a déclaré que les chiens ont eu “un impact immédiat et ont considérablement augmenté le niveau de service que nous fournissons au public”.

Const. Britteny George, GRC de Ridge Meadows, avec Porter au quartier général de la GRC de la Colombie-Britannique à Surrey le mardi 27 septembre. (Photo : Anna Burns)

Deux des nouveaux chiens policiers sont liés au chien policier, Jago, qui a été tué en 2021.

La GRC a son propre programme d’élevage. Ils les élèvent du jour de leur naissance jusqu’à leur retraite. Ils n’utilisent que des bergers allemands. Cela peut prendre près d’une décennie aux chiens et à leurs maîtres-chiens pour qu’ils obtiennent leur diplôme et deviennent des chiens policiers officiels.

Tous les chiens qui entrent ne seront pas diplômés. Tout chien qui ne passe pas sera relogé comme animal de compagnie.

Les chiens policiers travailleront en moyenne sept ou huit ans, puis prendront souvent leur retraite pour vivre avec leurs maîtres.

