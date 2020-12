Les Européens, fatigués du verrouillage, ont recherché la nature en nombre record cette année, exerçant une pression soudaine et substantielle sur les parcs nationaux et autres espaces naturels du continent. «On pouvait voir cette augmentation des comportements irresponsables, et dans de nombreux parcs, on avait l’impression que c’était hors de contrôle», a déclaré Nikoleta Jones, chercheur principal associé à l’Université de Cambridge et auteur de une étude récente des effets de la pandémie sur les aires protégées en Europe. «Les ressources dont ils disposaient n’étaient pas suffisantes. C’était tellement plus que ce qu’ils avaient vécu dans le passé. Un épisode révélateur s’est produit en Allemagne en novembre, peu de temps après que le pays soit entré dans un verrouillage partiel. Trois jeunes adultes ont fait une excursion d’une journée au Parc national de la forêt bavaroise, 60 000 acres de forêts, de tourbières et de champs de rochers à environ une heure de route de leur maison à Straubing. Alors qu’ils approchaient de la fin de leur randonnée, un jeune homme du groupe s’est rendu compte qu’il avait laissé son smartphone derrière lui. Le soleil était bas à l’horizon, mais ils se sont tous retournés pour le chercher – et ont fini par se perdre dans le noir et très froid.

«C’était un sentier balisé, mais ils étaient désorientés et ils n’avaient pas les bons vêtements», a déclaré Teresa Schreib, responsable du développement régional et du tourisme du parc. La police locale et le service de secours en montagne ont effectué une recherche et ont trouvé les randonneurs juste avant minuit, selon un média local signalé. Ils ont été emmenés à l’hôpital pour hypothermie.

L’incident était typique, a déclaré Mme Schreib, de ce que les employés du parc avaient vu depuis le déclenchement de la pandémie: une nouvelle foule de personnes – dont beaucoup de jeunes citadins – visitaient pour la première fois, souvent mal préparées et mal informées. C’était, dit-elle, un défi de gérer tous ces nouveaux visiteurs, dont certains étaient agressifs envers les rangers et les autres invités, tout en permettant une distanciation sociale et en protégeant la santé du petit personnel du parc. Si la tendance du tourisme à la recherche de la nature persiste après la pandémie – et il y a des preuves que ce sera le cas – les experts affirment que les aires protégées du continent nécessiteront une augmentation significative des investissements pour faire face à une poussée du tourisme basé sur la nature qui pourrait créer des emplois et des revenus. dans les zones rurales d’Europe, qui se vident régulièrement depuis plus d’un demi-siècle. L’astuce consistera à accueillir durablement tous ces visiteurs – et à trouver un moyen de financer les travaux.