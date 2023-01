Le plus récent appareil portable de Citizen utilise l’IA pour évaluer votre vigilance et votre fatigue

Comme montres intelligentes se sont améliorés dans la mesure des signes vitaux et des statistiques d’exercice, on a mis davantage l’accent sur la façon dont ils peuvent être utilisés pour améliorer notre sommeil et bien-être mental. Watchmaker Citizen est la dernière entreprise à tenter de faire exactement cela avec sa nouvelle gamme de montres CZ Smart, qui a fait ses débuts au CES et arrivera aux États-Unis en mars.

La société affirme que ses nouvelles montres intelligentes utilisent des outils basés sur les recherches du laboratoire de contre-mesures de la fatigue du centre de recherche Ames de la NASA pour évaluer les niveaux de fatigue et de vigilance. La finition “décontractée” de la montre CZ commence à 350 $ (environ 290 £, 520 AU $), tandis que le modèle “sport” commence à 375 $.

La montre Citizen CZ Smart n’est que le dernier exemple de la façon dont les fabricants de montres intelligentes tentent d’explorer l’impact de facteurs tels que le sommeil et le stress sur notre santé physique. C’est également un autre signe que la prochaine étape pour les appareils portables ne consiste pas seulement à suivre les mesures de santé, mais également à fournir des conseils et un contexte supplémentaire sur la signification réelle de ces chiffres.

La principale caractéristique de la montre est ses scores d’alerte, qui sont générés après qu’un utilisateur a passé le test Alert Monitor de l’application. Citizen dit que le test est basé sur le test de vigilance psychomotrice que la NASA a utilisé pour évaluer la vigilance des astronautes. Les tests Alert Monitor sont brefs et peuvent être effectués quotidiennement, selon Citizen. Il convient également de noter que la NASA, auparavant construit sa propre application pour mesurer la vigilance sur la base du test de vigilance psychomotrice.

Le suivi du sommeil est un autre objectif majeur de la gamme de montres CZ Smart. Citizen prétend que son logiciel peut comprendre le chronotype – c’est-à-dire si vous êtes une personne du matin ou du soir. L’horloger utilise Watson Studio d’IBM pour analyser les données de sommeil du porteur et les scores d’alerte mentionnés précédemment sur une période de sept à 10 jours afin de déterminer le chronotype de l’utilisateur.

La montre combine ensuite les informations de chronotype et les scores d’alerte avec d’autres points de données plus familiers comme la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil et l’activité pour en savoir plus sur les habitudes du porteur et faire des suggestions sur la façon d’atténuer la fatigue et d’augmenter la vigilance. Ces recommandations, que Citizen appelle Power Fixes, ont également été conçues à l’aide de recherches de la NASA, selon la société.

Sinon, les nouvelles montres Citizen disposent de la gamme standard de fonctionnalités de smartwatch, telles qu’un microphone et un haut-parleur et la possibilité d’exécuter des applications telles que Spotify, Amazon Alexa, Strava et YouTube Music. Des capteurs qui sont devenus courants sur la plupart des montres intelligentes, comme un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, un altimètre et un moniteur d’oxygène sanguin, sont également présents. Les montres fonctionnent sur le logiciel Wear OS de Google et sont compatibles avec les téléphones iOS et Android.

Il est impossible de dire si Citizen’s Alert Monitor et les observations de chronotype sont utiles ou précises sans essayer la montre. Le lancement intervient également à un moment où il y a eu un examen accru de la quantité d’appareils de technologie de données collectés sur leurs utilisateurs et de la manière dont ces données sont protégées. Mais l’objectif global derrière les nouvelles montres intelligentes de Citizen correspond aux tendances générales que nous avons observées dans l’espace de la technologie portable au cours des deux dernières années.

Pomme, Fitbit et Samsungpar exemple, chacun a ajouté de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil à ses appareils portables respectifs en 2022. Fitbit a également introduit le Sens 2 en août, qui comprend de nouveaux capteurs pour détecter passivement quand votre corps peut montrer des signes de stress.