Le plus proche des White Sox, Liam Hendriks, est sur le point de revenir après avoir annoncé qu’il était sans cancer

Le retour de Liam Hendriks dans la Major League Baseball pourrait être à l’horizon.

Le plus proche des White Sox de Chicago, qui a annoncé en janvier qu’il luttait contre un lymphome non hodgkinien, se rend à Chicago cette semaine et lancera un entraînement au bâton en direct vendredi après son séjour en réadaptation Triple-A, il a déclaré à ESPN jeudi. Si la séance d’entraînement au bâton en direct de Hendriks se passe bien, il pourrait lancer dans les majors peu de temps après, selon le rapport.

L’entraîneur des White Sox Pedro Grifol relayé des nouvelles similaires mercredidéclarant aux journalistes que Hendriks pourrait à nouveau jouer avec Chicago « au début de la semaine prochaine ou à la fin de la semaine prochaine ».

« Liam se présentera ici demain ou vendredi, puis nous nous assoirons et parlerons de la façon dont nous allons procéder », a déclaré Grifol. « Avec Liam, cependant, c’est au jour le jour. Il n’y a pas de plan pour cela. »

Grifol veut voir comment le corps de Hendriks réagit à la séance d’entraînement au bâton en direct avant de s’engager sur la date de retour du lanceur.

« Nous allons juste nous asseoir avec lui, voir comment son corps se sent, voir comment son bras se sent », a déclaré Grifol. « Et puis nous ferons des ajustements à tout ce que nous avons, tout ce que nous devons faire. »

Hendriks a annoncé qu’il commençait un traitement pour un lymphome non hodgkinien le 8 janvier et a révélé plus tard qu’il s’agissait d’un cancer de stade 4. Après avoir dit aux fans des White Sox qu’il en était à sa dernière ronde de chimiothérapie lors du match d’ouverture à domicile de l’équipe le 3 avril, Hendriks a annoncé qu’il était en rémission et qu’il n’avait plus de cancer le 20 avril.

Hendriks, qui a été l’une des meilleures revivifications du baseball au cours des deux dernières saisons, est prêt à recommencer.

« Pour l’instant, j’ai un bon bilan de santé », a déclaré Hendriks aux journalistes le 3 mai. « Je suis actuellement en rémission. »

Peu de temps après que Hendriks a annoncé qu’il était guéri du cancer, il a commencé sa mission de réadaptation dans les installations de l’équipe en Arizona avant de passer au Triple-A Charlotte. Hendriks a accordé six points mérités en cinq manches lancées en six apparitions.

Hendriks a enregistré 39 arrêts en 2019 et les saisons 2020 raccourcies par COVID avec les Oakland Athletics. Il a réalisé un record de 38 arrêts en carrière lors de sa première saison avec les White Sox en 2021, et a enregistré 37 arrêts la saison dernière.

L’enclos des releveurs de Chicago a eu du mal sans Hendriks. Reynaldo López a enregistré quatre arrêts en huit occasions et l’équipe n’a enregistré que sept arrêts environ un quart de la saison 2023 de la MLB.

