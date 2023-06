Le plus proche des pirates, David Bednar, fait un effort supplémentaire pour remporter le balayage des cardinaux

PITTSBURGH – C’était un dimanche spécial pour les lève-tôt au PNC Park, alors qui de mieux pour commencer le match que Rich Hill, 43 ans, le senior de la rotation des Pirates?

« Le jour de son départ, je pense qu’il se réveille prêt à lancer », a déclaré le receveur Austin Hedges. « C’était le gars parfait pour aller là-bas. L’énergie qu’il apporte, je pense que les garçons s’en sont nourris aujourd’hui.

Hill a lancé son premier lancer à 11h37, une heure de début très précoce pour accueillir le service de streaming Peacock, puis a dominé les Cardinals pendant 6 2/3 manches.

Le soleil de midi était encore haut dans le ciel lorsque David Bednar, plus proche, a fait sauter un quatre-coutures à 97 mph devant Andrew Knizner pour assurer la victoire 2-1. Il a prolongé la séquence de victoires des Pirates à cinq matchs et a couronné leur premier balayage de trois matchs contre les Cardinals sur la Côte-Nord depuis avril 2018.

Tout comme Hill était le lanceur par excellence pour commencer le match, Bednar était le bon gars pour le clôturer.

« À mon avis, il est l’un des meilleurs », a déclaré Hill, qui a joué pour 12 équipes en 19 saisons dans les majeures. «Je le mettrais là-haut avec n’importe lequel des gars avec qui j’ai joué et qui pourraient sans doute être et seront probablement des membres du Temple de la renommée. Je sais que c’est tôt pour David dans sa carrière, mais vous pouvez voir sa conviction et sa confiance. C’est quelque chose que vous voulez dans votre plus proche et quelque chose que nous avons la chance d’avoir.



David Bednar a 13 arrêts et une MPM de 1,13. (Charles LeClaire / USA Today)

Alors que les Pirates trébuchaient en mai, les opportunités de sauvegarde se tarissaient pour Bednar. Il a réussi son neuvième arrêt le 29 avril et n’a obtenu le numéro 10 que le 30 mai. Ces derniers jours, cependant, il a été très occupé.

Bednar, 28 ans, a réussi un arrêt à chaque match de la série contre les Cardinals. C’est la première fois de sa carrière qu’il lance trois jours consécutifs.

Habituellement, Bednar serait interdit après avoir lancé deux jours consécutifs. Pourtant, après avoir été spectateur pendant la majeure partie du mois dernier, Bednar a hâte de monter sur le monticule quand cela compte.

« J’ai quitté le parc samedi soir en sachant que je revenais aujourd’hui prêt à lancer et à balayer contre un rival de division », a déclaré Bednar. « Que je me sois convaincu ou non, peu importe. Mais je voulais m’assurer que tout le monde savait que j’étais prêt à partir.

Lorsqu’il est arrivé au stade de baseball tôt dimanche matin, le premier arrêt de Bednar était le bureau du manager Derek Shelton.

« Il est entré et a dit qu’il était bon avant même de jeter (dans l’enclos) », a déclaré Shelton.

Après avoir manqué du temps la saison dernière en raison d’un mal au bas du dos, Bednar a intensifié son conditionnement hors saison et a mis un nouvel accent sur son entretien en saison. Physiquement, il se sentait prêt à lancer dimanche.

L’entraîneur des lanceurs Oscar Marin et l’entraîneur de l’enclos des releveurs Justin Meccage ont regardé attentivement Bednar lancer quelques lancers d’échauffement. Les trucs du droitier étaient pointus et méchants, comme d’habitude – ouais, c’est bon.

« Chaque fois que les opportunités se présentent, je suis prêt à rouler », a déclaré Bednar.

Aidés par un heureux hasard, les Pirates ont pris une avance de 2-0 lors de la première manche contre le droitier des Cardinals Miles Mikolas.

Avec deux sur et deux sur, Ke’Bryan Hayes a frappé un videur haut sur le côté droit. Alors que Jack Suwinski courait vers la deuxième base, il a filtré le joueur de premier but Paul Goldschmidt. Le ballon a heurté le gant de Goldschmidt et Hayes a atteint un simple sur le terrain. Ji Hwan Bae a aligné un simple de deux points au milieu.

Hill a blanchi les Cardinals jusqu’à la septième manche lorsque Knizner a frappé un circuit en solo avec deux retraits. Hill (5-5) a accordé un point sur quatre coups sûrs, en a marché trois et en a retiré six sur des prises.

« Si vous ne traitez pas sa balle rapide comme si c’était 98-99, vous n’allez pas la frapper. C’est la balle rapide de 88 mph la plus dure que j’aie jamais vue », a déclaré Hedges. « Les mesures indiquent qu’il a autant de choses qu’il a eu dans sa carrière, en particulier avec l’ajout du cutter. Cela semble vraiment donner des crises aux gars.

Dauri Moreta a remplacé Hill avec deux retraits et le point égalisateur potentiel au premier but. Moreta a frappé Goldschmidt, puis a pris une pose pour célébrer.

lol il l’a encore fait pic.twitter.com/2nR96gpYJ0 — Justice delos Santos (@justdelossantos) 4 juin 2023

Ainsi a commencé une autre journée solide et professionnelle pour le corps de secours des pirates. Samedi, l’enclos des releveurs a couvert sept manches après qu’un retard d’une heure dû à la pluie a forcé le partant Luis Ortiz à se retirer du match. Vendredi, cinq releveurs ont navigué pendant cinq manches sans but et ont fait gagner du temps aux Pirates pour surmonter un déficit de cinq points.

Yohan Ramirez a battu les Cardinals 1-2-3 en huitième. Après cela, il ne restait plus qu’à savoir si Shelton laisserait Bednar gérer le neuvième.

L’hiver dernier, Shelton a évité d’utiliser le terme « plus proche » en parlant de Bednar. N’importe qui pourrait finir par obtenir les trois derniers retraits, a déclaré Shelton, et Bednar n’était qu’un autre candidat pour les manches à fort effet de levier.

Avec la saison qui se réchauffe et une chance de balayer les Cardinals – qui ont tourmenté les Pirates pendant des décennies – sur la ligne, Bednar serait-il l’homme?

Cette question a été répondue lorsque la porte de l’enclos s’est ouverte et que « Renegade » a retenti depuis le système de sonorisation.

« Nous parlons maintenant de notre enclos des releveurs en termes de gars qui se lancent dans des rôles », a déclaré Shelton. « Beddy s’est lancé dans un rôle. L’année dernière, il a lancé en sixième et septième, puis s’est déplacé vers l’arrière du match. Avec ce que nous voyons, la capacité d’exécuter trois lancers, nous envisageons l’un des plus gros tireurs d’élite du jeu. »

Bernard avait besoin de 17 lancers pour conclure le match de vendredi. Samedi, il en a lancé 14. Dimanche, il a fait le boulot avec seulement 11 lancers.

« David arrive et (obtient) trois arrêts de suite, c’est énorme d’intervenir comme ça », a déclaré Hill.

Trois arrêts d’affilée ? Hé, ne négligez pas Bednar – il est sur une série de quatre arrêts consécutifs.

« C’est quatre ? Quatre ? C’est ma mémoire à court terme pour toi », a déclaré Hill avec un sourire.

(Photo du haut de Rich Hill : Charles LeClaire / USA Today)