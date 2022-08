Le plus petit chanteur du monde, Abdu Rozik, commence à tourner pour la star de Salman Khan, découvrez une photo virale

Le film Bhaijaan de Salman Khan, anciennement connu sous le nom de Kabhi Eid Kabhi Diwali, est l’un des plus attendus de sa carrière. Pour ses admirateurs qui attendaient avec impatience les dernières nouvelles sur le film, il y a une merveilleuse nouvelle. La célébrité a commencé le tournage du calendrier restant du film. Abdu Rozik, le plus petit chanteur du monde, a rejoint Salman pour le tournage. La célébrité Internet aurait un “rôle majeur” dans le film. Sur les réseaux sociaux, une photo du couple sur les plateaux de tournage est devenue virale.

Salman peut être vu sur la photo portant une chemise noire pointue et un pantalon noir. Il a également une apparence rasée de près. Rozik, quant à lui, est vêtu de son chapeau et de son costume de marque. Leurs admirateurs sont ravis de les voir interagir. Ils ont partagé leur joie sur Twitter.





Plus tôt, Abdu Rozik a publié une vidéo de Salman étreignant Rozik sur son compte Instagram après que la star de Bollywood se soit tenue à ses côtés pendant qu’il chantait la célèbre chanson hindi Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga. L’acte aimable de Rozik envers Salman a semblé le convaincre pleinement.





Abdu Rozik, originaire du Tadjikistan, est devenu célèbre du jour au lendemain en raison de son talent singulier pour chanter des chansons de rap tadjik. Le jeune de 18 ans dirige également une chaîne Youtube populaire.

Farhad Samji a dirigé et Sajid Nadiadwala a supervisé la production de Bhaijaan. Le film, mettant en vedette Shehnaaz Gill et Pooja Hedge de Bigg Boss, ainsi que Aayush Sharma et Zaheer Iqbal, qui joueraient les frères de Salman, sortira le 30 décembre 2022.