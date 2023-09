Le plus long tunnel cyclable spécialement construit au monde ouvre ses portes en Norvège

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur les destinations ouvertes, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.





Il existe de nombreuses façons d’explorer les sept montagnes qui entourent la pittoresque ville de Bergen, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la côte ouest de la Norvège, parsemée de fjords. Le plus récent, cependant, pourrait bien battre des records.

Un tunnel cyclable et piétonnier de trois kilomètres de long a été creusé au pied de la montagne Løvstakken et ses créateurs affirment qu’il s’agit du plus long tunnel spécialement construit en son genre.

Fyllingsdalstunnelen, comme on l’appelle, a ouvert ses portes le 15 avril avec une journée d’activités sportives en famille, après quatre années de construction qui ont débuté en février 2019. Le mégaprojet financé par l’État a coûté près de 29 millions de dollars, soit 300 millions de couronnes norvégiennes.

« Nous, les Norvégiens, sommes généralement des gens modestes », a déclaré à CNN Camilla Einarsen Heggernes, porte-parole de la compagnie ferroviaire Bybanen Utbygging, « Mais dans ce cas, nous dirions que le tunnel est à 100% à la pointe de la technologie. »

Il faut un peu moins de 10 minutes pour parcourir le tunnel à vélo et environ 40 minutes pour se promener à pied. Pour briser la monotonie du tunnel sans fenêtre, il existe une variété d’installations artistiques, ainsi que différentes couleurs et éclairages pour aider les utilisateurs à se situer dans le voyage et à offrir un sens de l’orientation.

Au centre se trouve une installation de « cadran solaire » – où le soleil ne brillera certainement jamais – qui indique l’heure de la journée, aidant encore une fois à orienter les visiteurs et également à interrompre la longue ligne de vue. Le tunnel est par ailleurs parfaitement droit, à l’exception de légères courbures à l’entrée et à la sortie.

Si vous vous demandez comment les cyclistes et les piétons peuvent utiliser le même espace, il y a deux voies dans le tunnel : une piste cyclable de 3,5 mètres de large et une voie de 2,5 mètres de large pour les marcheurs et les coureurs. «Nous avons posé un revêtement de sol en caoutchouc bleu dans tout le tunnel, semblable à une piste de sport, explique Einarsen Heggernes. « Cela rend l’utilisation plus agréable que si l’on marchait simplement sur l’asphalte. »

Le nouveau tunnel est un sous-produit de la deuxième ligne de tramway Bybanen de Bergen, ouverte en novembre 2022. La ligne de tramway traversant la montagne nécessitait un tunnel d’évacuation parallèle, les promoteurs ont donc décidé de rendre le nouveau tunnel polyvalent.

Bergen est la deuxième plus grande ville de Norvège et la ville portuaire est reliée à Oslo, la capitale norvégienne, par la ligne ferroviaire Bergensbanen, longue de 496 kilomètres. Ce magnifique voyage en train traverse le plus grand plateau montagneux d’Europe, le Hardangervidda, et ses panoramas enneigés ont servi de toile de fond aux scènes de bataille de la suite de « Star Wars », « L’Empire contre-attaque ».

Alors que le Fyllingsdalstunnelen se présente comme le tunnel cyclable le plus long au monde, la raison de cette mise en garde est le tunnel Snoqualmie de 3,6 kilomètres de long à Washington, juste à l’est de Seattle. Cet ancien tunnel ferroviaire est maintenant un passage pour les cyclistes, les coureurs et les marcheurs et fait partie du sentier Palouse to Cascades State Park de 250 milles.

Six villes européennes figurent dans le récent classement de CNN Travel des 10 villes les plus adaptées aux vélos au monde. Copenhague dispose de 385 kilomètres de pistes cyclables, la première à sens unique ayant été introduite en 1892. Strasbourg, en France, compte environ 6 000 vélos disponibles dans des stations libre-service 24h/24 et 7j/7 que les touristes peuvent utiliser. Et la capitale suisse, Berne, propose une piste de descente exaltante pour les coureurs qui ressentent le besoin de vitesse. Le meilleur, c’est que les cyclistes peuvent prendre un funiculaire jusqu’au sommet puis descendre – sans difficulté.