Le plus long patient Covid du Royaume-Uni, 49 ans, qui a passé 14 mois à l’hôpital, décède après avoir dit qu’il « ne pouvait plus vivre comme ça »

Le plus long patient hospitalisé Covid-19 du Royaume-Uni qui a passé les 14 derniers mois et demi à l’hôpital est décédé après avoir déclaré qu’il ne pouvait plus « vivre comme ça ».

Jason Kelk, 49 ans, a été admis à l’hôpital St James de Leeds, West Yorks., le 31 mars de l’année dernière – juste un jour après le mari de la présentatrice de télévision Kate Garraway, Derek Draper.

NJason Kelk, 49 ans, a passé 14 mois à l’hôpital avant de décéder Crédit : SWNS

Sue et Jason Kelk le jour de leur mariage avec sa fille, Claire Griffin Crédit : SWNS

Il y est resté depuis, jusqu’à ce matin où il a été transporté dans un hospice voisin, où il a passé ses dernières heures entouré de sa famille.

Sa femme au cœur brisé, Sue Kelk, 63 ans, a déclaré que la bataille de Jason était devenue trop difficile et qu’il avait pris la décision de retirer tout traitement.

Rendant hommage à son « âme soeur » de 20 ans, Sue a ajouté: « C’était si paisible. C’était vraiment important pour lui de le faire à ses conditions.

« Mais il laisse énormément de gens complètement démunis.

« Les gens pourraient ne pas penser qu’il a été courageux, mais mon Dieu, il a été courageux.

« Je pense vraiment qu’il l’a fait.

« Et je pense juste que c’est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire – de dire en fait » je ne veux plus vivre comme ça « . »

Jason, qui souffrait de diabète de type II et d’asthme, a été admis à l’hôpital le 31 mars et quelques jours plus tard, le 3 avril, il a été transféré aux soins intensifs.

Il y est resté depuis, luttant pour sa vie à de nombreuses reprises après que le virus ait ravagé ses poumons et détruit ses reins.

Jason laisse cinq beaux-enfants et huit petits-enfants Crédit : SWNS

Jason a développé des problèmes d’estomac si graves qu’il a dû être nourri par voie intraveineuse à sa mort.

Il y avait de l’espoir en mars de cette année lorsqu’il a marqué 15 jours consécutifs sans utiliser de ventilateur.

Il a été retiré d’un filtre rénal 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et profitait de visites familiales en plein air sur le terrain de l’hôpital une fois par semaine.

À l’époque, il avait révélé son espoir de retourner chez lui à Leeds, affirmant qu’il voulait « s’asseoir sur notre canapé et manger du poisson-frites à emporter avec Sue pendant que nous regardons la télé ».

Cependant, il a ajouté: « J’ai perdu espoir à quelques reprises, principalement parce que même maintenant, la destination vers laquelle je travaille semble si loin. »

Le rétablissement de Jason s’est bien poursuivi au point qu’il a pu boire des tasses de thé et manger des gâteaux ainsi que revenir à l’une de ses passions – le codage informatique.

Malheureusement, au début du mois de mai, il a empiré et a fini par devoir passer quelques jours sous et hors du ventilateur avant de développer deux infections.

Sue a déclaré qu’il « ne s’était jamais vraiment remis » d’eux.

Il a de nouveau eu besoin du ventilateur à temps plein il y a trois semaines et Sue a déclaré que c’était à ce moment-là qu’il avait décidé qu’il en avait assez.

Elle a déclaré: « Il voulait juste que tout se termine.

« Les antibiotiques avaient fonctionné mais son esprit était parti. »

Sue a ajouté: « Je pense que vraiment Jason de février 2020 a disparu. C’est le Jason que nous connaissions. Mais le Jason que tout le monde aimait était toujours là.

« Je pense que je me suis préparé depuis le début. Non pas que je n’aie pas cru qu’il pouvait le faire.

« Au cours des dernières semaines avant sa rechute, je commençais tout juste à me dire » peut-être que je peux espérer maintenant « , puis j’ai reçu des coups de pied dans les dents. »

Sue a dit que Jason était entouré d’elle, de sa mère, de son père et de sa sœur lorsqu’il est décédé ce matin.

Il laisse également cinq beaux-enfants et huit petits-enfants – deux nés l’année dernière qu’il n’a jamais rencontrés – et un autre en route.

Sue a déclaré que son sens de l’humour lui manquerait le plus et qu’il « était juste là », ajoutant; « [My daughter] Katie a écrit un beau poème sur lui et a dit que nous étions des âmes sœurs et c’est exactement ce que nous étions.

« Nous terminions les phrases de l’autre la moitié du temps. Nous savions juste instinctivement ce que l’autre voulait. Nous nous complétions simplement. »

« Cela a certainement été une vie très amusante avec lui. Nous avons fait des choses amusantes – mais nous avions beaucoup de choses que nous allions faire. »