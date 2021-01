Le plus jeune terroriste britannique qui avait prévu de décapiter un soldat lors d’un défilé de l’Anzac Day est en train d’être libéré de prison.

Le terroriste, qui ne peut être identifié que sous le nom de « RXG », n’avait que 14 ans lorsqu’il a dit à Sevdet Besim, 18 ans, de décapiter des policiers qui gardaient un défilé de l’Anzac Day à Melbourne.

Il a échangé plus de 3000 messages d’application mobile cryptés avec Besim après s’être rapidement radicalisé par la propagande en ligne de l’État islamique.

Ils ont également discuté d’emballer un kangourou avec des explosifs, de le peindre avec un symbole de l’État islamique et de le lâcher sur des policiers.

L’adolescent, originaire de Blackburn dans le Lancashire, a été emprisonné à vie au Manchester Crown Court en octobre 2015 après avoir admis avoir incité au terrorisme à l’étranger.

Il fait partie d’un groupe d’enfants délinquants, y compris les assassins du tout-petit James Bulger, devant bénéficier de l’anonymat à vie par la Haute Cour.

Aujourd’hui, la Commission des libérations conditionnelles a déclaré que RXG, qui a maintenant 20 ans, était «apte à être libéré».

Le jeune homme de 20 ans a dit au djihadiste Sevdet Besim (photo) de décapiter des policiers qui gardaient un défilé de l’Anzac Day à Melbourne.

Le garçon, appelé uniquement RXG pendant l’affaire en raison de son âge, a échangé plus de 3000 messages d’application mobile cryptés avec Sevdet Besim.

Le plus jeune terroriste britannique condamné qui a comploté pour décapiter des policiers âgés de 14 ans, photographié dans un croquis du tribunal avec sa famille, est maintenant sur le point d’être libéré

Dans un document détaillant la décision, la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: « Après avoir examiné les circonstances de son infraction, les progrès réalisés pendant sa détention et les éléments de preuve présentés lors des audiences, le comité était convaincu que RXG pouvait être libéré. ​​ »

À seulement 14 ans, l’adolescent a endossé le rôle d ‘«organisateur et conseiller» et a suggéré de décapiter ou d’utiliser une voiture pour tuer des agents.

Il a été recruté en ligne par le propagandiste de l’Etat islamique Abu Khaled al-Cambodi.

Pendant neuf jours en 2015, il a envoyé des milliers de messages à Sevdet Besim, 18 ans, lui demandant de tuer des policiers lors du défilé du souvenir à Melbourne.

La police australienne a été alertée du complot après que des officiers britanniques ont découvert du matériel sur le téléphone de l’adolescent.

Besim a été emprisonné pendant 10 ans avec un minimum de sept ans et demi en 2016, mais en 2017, il a été condamné à 14 ans, avec un minimum de 10 ans et six mois parce que sa peine ne correspondait pas aux attentes de la communauté.

Une évaluation réalisée à la mi-2018 par la psychologue légiste, le Dr Louise Bowers, a déclaré: « RXG semble avoir laissé son « identité terroriste » et il est en bonne voie de développer une nouvelle identité stable et pro-sociale. »

Bien qu’il ait eu 18 ans il y a deux ans, il est actuellement détenu dans un établissement pour jeunes contrevenants et il a été diagnostiqué autiste après sa condamnation.

La police a trouvé un stock d’armes mortelles caché dans la chambre de la maison de Besim à Melbourne (photo)

L’interdiction de l’identifier faite au moment de sa condamnation expirait normalement à son 18e anniversaire.

Mais il a obtenu l’anonymat à vie dans une décision de la Haute Cour en 2019, lorsqu’un juge a accepté la crainte que l’adolescent ne devienne un « garçon d’affiche » pour l’EI et soit exposé au risque de « re-radicalisation » et que lui et ses proches puissent subir des représailles.

Seules quelques ordonnances d’anonymat à vie ont été rendues, y compris celles accordées à Jon Venables et Robert Thompson, qui ont assassiné le tout-petit de Liverpool, James Bulger.

Parmi les autres personnes anonymes à vie, citons les frères Edlington, deux garçons âgés de 10 et 11 ans qui ont attaqué et torturé deux autres garçons en les fouettant avec des bâtons et en les couvrant de plastique avant de les incendier. Ils ont été libérés après six ans de prison.

Mary Bell, qui a étranglé Martin Brown, âgé de quatre ans, et Brian Howe, trois ans, alors qu’elle n’avait que dix ans, est également anonyme. Elle a été libérée à 23 ans en 1980.

RXG est susceptible d’être fortement surveillé et sera confronté à des restrictions sévères, telles que l’interdiction d’utiliser Internet.