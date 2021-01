Le plus jeune terroriste britannique – qui a comploté pour assassiner des policiers en Australie le jour de l’Anzac – peut être libéré de prison, a décidé la Commission des libérations conditionnelles.

Le jeune homme de 20 ans, originaire de Blackburn, dans le Lancashire, qui ne peut être identifié que comme RXG, a envoyé des messages cryptés demandant à un djihadiste australien de lancer des attaques lors d’un défilé de 2015.

Il a été emprisonné à vie en octobre 2015 après avoir reconnu avoir incité au terrorisme à l’étranger.

Dans un document détaillant la décision, la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: « Après avoir examiné les circonstances de son infraction, les progrès réalisés pendant sa détention et les éléments de preuve présentés lors des audiences, le comité était convaincu que RXG pouvait être libéré. »

À l’âge de 14 ans, l’adolescent a assumé le rôle d ‘<< organisateur et conseiller >> et a suggéré de décapiter ou d’utiliser une voiture pour tuer des officiers lors de la commémoration annuelle du 25 avril des Australiens et des Néo-Zélandais tués dans le conflit, qui a marqué cette année-là le centenaire. de la bataille de la Première Guerre mondiale à Gallipoli.