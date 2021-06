Le plus jeune survivant de la catastrophe du ferry de Zeebrugge dont le père l’a sauvée en mettant babygrow entre ses dents alors qu’il nageait meurt

LE plus jeune survivant de la catastrophe du ferry de Zeebrugge, dont le père l’a sauvée en mettant son bébé entre ses dents alors qu’il nageait, est décédé.

« Survivre à Zeebrugge et mourir si jeune est tragique », a déclaré un hommage, après la mort de Carly Zutic, 34 ans, en Écosse.

Jardine Funeral Directors à Dumfries a déclaré qu’elle était décédée « le 17 mai 2021, soudainement à son domicile ».

L’avis funéraire ajoute que, « Carly Zutic, âgée de 34 ans, [was the] fille bien-aimée de Julie et Petar, sœur bien-aimée…, maman aimante… et une chère petite-fille, nièce et cousine. »

Son incroyable père a sauvé son bébé d’alors il y a plus de trois décennies, lorsque le MS Herald of Free Enterprise est tombé après que de l’eau ait envahi le pont de la voiture alors qu’il quittait la zone portuaire de la ville belge de Bruges.

Près de 200 passagers et membres d’équipage sont morts lorsque le ferry britannique a chaviré peu de temps après avoir quitté le port de Zeebrugge en 1987.

Tous sauf sept des personnes décédées étaient britanniques, a rapporté BBC News.

Les survivants ont rappelé plus tard les circonstances horribles, alors que le ferry de passagers a chaviré en seulement 90 secondes dans une obscurité totale.

Le Daily Record a déclaré que la mère bien-aimée n’avait que neuf semaines lorsqu’elle a survécu au naufrage.

« Son père soldat, Petar, a nagé jusqu’à la sécurité avec elle avant de retrouver la mère de Carly, Julie, six heures plus tard », a ajouté Edinburgh Live.

Un ami a déclaré dans un hommage : « Le sauvetage de Carly était une légende autour de Dumfries.

« Son père a nagé en sécurité avec son bébé entre ses dents car elle était si petite.

« C’était une histoire qui a fait les gros titres du monde entier à l’époque et ils sont assez connus à cause de cela. »

Au fil des ans, les survivants de cette nuit tragique ont révélé les circonstances horribles, y compris la façon dont le naufrage avait changé et avait eu un impact sur leur vie pour toujours.

Certains ont parlé aux médias des cicatrices psychologiques persistantes, qui les ont empêchés de monter sur un ferry, de marcher sur une jetée ou, sans surprise, de traverser l’eau.

Le Daily Record a affirmé que Carly « est décédée après une longue bataille contre la toxicomanie ». Le Sun Online n’est pas en mesure de le confirmer.

Cependant, ceux qui connaissent le mieux la maman et l’ex-serveuse ont félicité sa famille comme étant « privée, travailleuse et très proche.

« Carly a peut-être eu des problèmes, mais elle était une fille adorable et adorait sa jeune fille et est restée proche de ses parents, de son frère et de sa sœur.

« Survivre à Zeebrugge et mourir si jeune est tragique. »

Fiona Glover a posté sur Facebook: « Très désolé pour votre perte », tandis que Graham Wilson a déclaré: « RIP, quelle tragédie c’est, en pensant à Carly et à sa famille. »

Allen Scott a déclaré: « Toujours aimé et rappelé. »

Dawn Walker a également rendu hommage, affirmant qu’elle était une « belle fille ». RIP Dolly, tu vas tellement me manquer. »

En 2017, le Sun a écrit sur une survivante qui a perdu sa mère, son beau-père et son oncle lors de la catastrophe du ferry de Zeebrugge, alors qu’elle racontait le moment horrible où elle s’est rendu compte que le bateau coulait.

Gillian Lashbrooke n’avait que 16 ans lorsqu’elle a été prise dans la catastrophe, affirmant qu’elle se souvenait de la terreur qui s’était déroulée il y a plus de 30 ans comme si c’était hier.

Elle a déclaré: « J’étais à l’extérieur du bateau quand il a chaviré, j’étais à la bonne rambarde et je regardais la mer et je n’arrivais pas à y croire… J’ai juste pensé » non, cela ne peut pas être possible événement’. »

Le ferry avait rencontré des problèmes quelques minutes seulement après avoir quitté le quai de Zeebrugge en Belgique, le bateau chavirant en seulement 90 secondes.

Assommé plusieurs fois alors que le MH Herald of Free Enterprise coulait, Gillian ne pouvait le décrire que comme « un cauchemar ».

Elle a déclaré: « Quand j’étais dans la mer, j’essayais de garder la tête au-dessus des vagues.

« Je pouvais entendre tout le chaos autour de moi. »

La reine, qui a dirigé une nation choquée dans le deuil des victimes, a envoyé un message de sympathie à leurs familles, disant qu’elle était « profondément choquée et attristée ».

Evelyn Pinnell, qui faisait partie du Herald lorsqu’il a coulé, a parlé au Mirror en 2012 de la mort des filles Fiona, 20 ans, Heidi, 13 ans, et du fiancé de Fiona, Jonathan Reynolds, 19 ans.

Elle s’est presque noyée dans l’eau glacée qui a rempli le navire, alors qu’elle était piégée à l’intérieur de la coque noire pendant plus d’une heure.

Evelyn pouvait entendre les gémissements de ceux qui mouraient lentement à proximité, sans savoir où étaient ses enfants.

Elle a déclaré : « Je n’ai pas pris de ferry depuis. Je ne peux pas aller sur une jetée. Je ne peux même pas supporter de marcher sur l’eau.

Que s’est-il passé lors de la catastrophe du ferry de Zeebrugge ? Le Herald of Free Enterprise a chaviré le 6 mars 1987, entraînant la mort de 193 passagers et membres d’équipage. Il a commencé à prendre de l’eau peu de temps après avoir quitté la Belgique pour se rendre au port de Douvres dans le Kent. L’eau a envahi le pont des voitures alors qu’elle quittait la zone portuaire de la ville belge de Bruges, en Flandre. Il a chaviré en 90 secondes lorsque l’équipage n’a pas fermé les portes de proue, selon BBC News. Des millions de Britanniques ont appris la catastrophe lorsque les réseaux de télévision ont fait irruption dans des programmes réguliers avec des flashs d’information, un événement rare. Ils ont montré des vues aériennes de l’énorme ferry incliné sur le côté. La plupart des 500 personnes à bord du ferry avaient profité d’une promotion dans un journal proposant un aller-retour de 1 £ de Douvres à Zeebruges, ajoute-t-il. Il a été constaté à l’origine que le navire roulier avait chaviré parce que l’assistant maître d’équipage s’était endormi dans sa cabine alors qu’il aurait dû fermer la porte à l’avant du navire. Cependant, une enquête ultérieure a imputé une plus grande part de responsabilité à ses superviseurs et à la société d’exploitation Townsend Thorensen. L’ancien flic et directeur de banque adjoint Andrew Parker a reçu la médaille George pour bravoure après s’être allongé sur une passerelle cassée pour permettre aux passagers, y compris sa femme et sa fille, de traverser son corps pour se mettre en sécurité. Il a survécu et est devenu connu sous le nom de « le pont humain » pour son acte de bravoure étonnante. Le maître d’hôtel Michael Skippen a eu moins de chance de recevoir le même prix à titre posthume après avoir péri en sauvant les autres à bord. Le MS Herald of Free Enterprise a été récupéré par une société néerlandaise et a été renfloué le mois suivant en avril 1987. Il y a ensuite eu des tentatives de vente du navire, mais aucun acheteur n’a été trouvé et il a finalement été envoyé à Taïwan pour être démoli. Elle a également permis d’améliorer considérablement la sécurité de ces types de navires. Des rampes étanches devaient être installées sur les sections de proue des navires et des « volets de libération » pour permettre à l’eau de s’échapper des ponts-garages en cas d’inondation ont également été installés.

