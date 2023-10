Le plus jeune footballeur professionnel américain fait ses débuts à 13 ans

L’histoire a été écrite tardivement lors de la victoire 2-0 du Sacramento Republic FC contre les Las Vegas Lights en USL. Mais l’histoire en question n’a pas grand-chose à voir avec le score. Lorsque Da’vian Kimbrough est entré en jeu à la 87e minute, cela a établi un record pour le football professionnel américain. Kimbrough est devenu le plus jeune footballeur professionnel américain à avoir participé à un match de compétition aux États-Unis.

Le natif de la région de Sacramento et récemment appelé au Mexique U-16, à l’âge de 13 ans, 7 mois et 13 jours, est devenu le plus jeune athlète professionnel de l’histoire des sports d’équipe américains lorsqu’il a signé son contrat en août. Auparavant, Máximo Carizzo du NYCFC2 en MLS NEXT Pro détenait le record, lors de ses débuts en 2022.

Da’vian Kimbrough, 13 ans, plus jeune footballeur professionnel américain de tous les temps

Kimbrough est le dernier d’une lignée d’adolescents professionnels à avoir foulé le terrain dans une ligue américaine. Cette saison encore, Melanie Barcenas (15 ans) et Chloe Ricketts (16 ans) ont signé dans la NWSL. Elles sont chacune devenues les plus jeunes de la ligue féminine, dépassant Olivia Moultrie qui, en 2021, avait établi la marque précédente. Comme Kimbrough, Moultrie est devenue professionnelle à 13 ans. Cependant, les règles de la NWSL l’empêchaient de signer un contrat ou de participer à des matches officiels avant l’âge de 18 ans. Après le dépôt d’une action en justice antitrust, la NWSL a modifié sa politique, lui permettant (ainsi qu’aux adolescents qui suivi) pour jouer.

Et bien sûr, beaucoup se souviendront de Freddy Adu, qui a signé avec DC United en 2004 à l’âge de 14 ans. Malheureusement, le battage médiatique et l’enthousiasme autour du « prochain Pelé » n’ont jamais abouti.

Kimbrough espère sûrement faire sa marque à Sacramento et au-delà. L’attaquant s’est fait remarquer au sein de l’académie de la République, marquant 27 buts en 81 matches sur deux saisons.

Sacramento occupe actuellement la première place de la Conférence Ouest du championnat USL avec seulement deux matches de saison régulière à disputer. S’ils parviennent à terminer en force, ce sera la deuxième fois que le club occupera le sommet de la table de conférence pour terminer une saison (2016). La République a été championne de la ligue dès sa première année en 2014 et, bien sûr, en 2022, elle a connu une course de Cendrillon jusqu’à la finale de la Coupe de l’US Open.

