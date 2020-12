Le plus jeune fils de Mick Jagger a eu quatre ans cette semaine, et le petit garçon commence à ressembler exactement à son célèbre père.

La petite amie de la légende des Rolling Stones, Melanie Hamrick, 33 ans, s’est rendue mardi sur son compte Instagram pour partager une série de photos de leur fils Deveraux le jour de son anniversaire.

Little Deveraux, qui est le plus jeune des huit enfants de Mick, a hérité de la moue charnue caractéristique de son père, et dès le premier instant, il a imité la célèbre pose bouche ouverte de Mick en enfilant un pull de Noël Grinch.

Dans le deuxième claquement, il a enfilé un gilet de sauvetage pendant qu’il appréciait une sucette sur le pont supérieur d’un bateau.

Ensuite, Melanie avait pris une photo de leurs ombres alors qu’elle tenait la main de Mick, avec qui elle sortait depuis 2014.

« Joyeux anniversaire à notre douce, merveilleuse et incroyable Devi !!!

« Nous vous aimons tant. »

La ballerine a dit: « D’un beau moment cet été avec mon ange. Anniversaires. »

Mick a huit enfants avec cinq femmes différentes, cinq petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Son aîné, sa fille Karis, 50 ans, est le résultat d’une aventure avec l’actrice Marsha Hunt.







Il a une fille appelée Jade, 49 ans, avec son ex-femme Bianca Jagger.

Mick a quatre enfants avec Jerry Hall: Elizabeth, 36 ans, James, 35 ans, Georgia, 28 ans et Gabriel, 23 ans.

Le rockeur a également Lucas, 21 ans, issu de sa liaison avec le mannequin brésilien Luciana Gimenez Morad.