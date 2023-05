Le plus jeune étudiant diplômé de cette université californienne a 12 ans

FULLERTON, Californie –

Un jeune de 12 ans a établi un nouveau record au Fullerton College en tant que plus jeune diplômé.

Clovis Hung a déclaré que son objectif avait été inspiré par un jeune de 13 ans en 2020, qui était auparavant le plus jeune diplômé de l’école.

« Je voulais aussi être le plus jeune diplômé. Je ne m’attendais pas à le battre », a déclaré Hung.

Hung a remporté le titre lundi avec cinq diplômes d’associé en remorque et un sixième prévu pour l’année prochaine.

La directrice des communications du campus de l’école, Lisa McPheron, a déclaré que Hung était arrivé sur le campus en tant qu’étudiant spécial à seulement 9 ans.

« Nous sommes une institution à inscription ouverte et les étudiants de la maternelle à la huitième – donc avant d’obtenir leur diplôme d’études secondaires – ils peuvent en fait venir au Fullerton College dans le cadre d’un processus spécial appelé admission spéciale », a déclaré McPheron.

Hung a dit qu’il était occupé, mais qu’il avait encore le temps d’être un enfant.

« Je joue au basket cinq jours par semaine et parfois une semaine entière parce que j’ai des jeux. Je joue aussi à des jeux comme Minecraft et Roblox et j’ai aussi Civil Air Patrol et Boy Scouting », a déclaré Hung.

Ses autres passions incluent ses animaux de compagnie et les voyages.

Par exemple, le passionné d’histoire était ravi de faire une pause cet été pour un voyage au Moyen-Orient. Il a partagé une photo de lui devant une pyramide en Égypte.

Il a admis que s’adapter à l’apprentissage en personne sur un campus universitaire n’était pas facile. Le soutien de ses professeurs et de ses camarades de classe l’a aidé à s’en sortir.

« Quand j’avais des questions, je leur posais des questions et s’ils avaient des questions, ils me les posaient. Ils me traitaient comme un petit frère », a déclaré Hung.

Quant à l’avenir, Hung avait les yeux rivés sur des carrières dans l’ingénierie aérospatiale, le pilotage ou la pédiatrie.

Il a également partagé avec Eyewitness News la personne qui l’a le plus aidé tout au long de ce voyage.

« Je dirais ma mère parce qu’elle m’a beaucoup encouragé. C’est ma petite secrétaire », a déclaré Hung.

Sa mère, Song Choi, rayonnante de fierté, s’est tournée vers les paroles de feu Steve Jobs pour aider à guider son fils.

« Restez affamé, restez stupide et un de plus – soyez toujours humble pour apprendre », a déclaré Choi.

Clovis devait marcher samedi lors de la 108e cérémonie d’ouverture du collège.