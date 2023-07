Le plus jeune député en 300 ans démissionne et dénonce « l’environnement toxique de Westminster »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le plus jeune député élu depuis plus de 300 ans démissionne aux prochaines élections, fustigeant « l’environnement toxique » de Westminster.

Mhairi Black a déclaré que le Parlement était « l’un des lieux de travail les plus malsains dans lesquels vous puissiez être » et a déclaré qu’elle démissionnait parce qu’elle était « fatiguée ».

Le chef adjoint du SNP à Westminster, qui a été élu en 2015 à l’âge de 20 ans, a déclaré que c’était un « endroit toxique ».

Elle a déclaré au podcast Global’s News Agents: «Je démissionne aux prochaines élections.

«Je suis fatigué, c’est une grande partie de cela, et ce qui me fatigue, c’est que Westminster est l’un des lieux de travail les plus malsains dans lesquels vous puissiez vous trouver.

« C’est un milieu toxique. Tout le design de l’endroit et son fonctionnement sont à l’opposé de tout ce que je trouve confortable.

« C’est définitivement un endroit toxique. Que ce soit à cause de ce que les gens peuvent s’en tirer ou du nombre de motivations personnelles et de gens ayant des arrière-pensées, et ce n’est tout simplement pas un endroit agréable à vivre.

Mme Black est la sixième députée du SNP à dire qu’elle ne contestera pas les prochaines élections.

L’ancienne dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, s’est dite « éviscérée » par l’annonce mais « tout à fait compréhensive ».

Mhairi Black a déclaré que Westminster était un «endroit toxique» (Getty Images)

Elle a ajouté: « Ses raisons résonnent. Mais quelle perte d’un talent unique, pas seulement pour le SNP, mais pour la politique en général.

J’espère seulement que c’est temporaire. Le monde a besoin de plus de Noirs Mhairi en politique, pas moins.

Dans une interview franche, Mme Black a déclaré que vous « ne pouvez jamais vraiment vous éteindre » à Westminster.

Elle a ajouté: «Il est difficile de savoir si quelqu’un, certainement d’autres parties, vous parle parce qu’il existe une véritable relation là-bas ou s’il recherche des opportunités.

« Compte tenu des heures peu sociables que Westminster travaille également, on a l’impression d’y passer une grande partie de sa vie. »

Mme Black a déclaré qu’elle avait eu « la rage » d’avoir réalisé qu’aux élections de l’année prochaine, elle aurait passé près d’un tiers de sa vie au Parlement.

« Je ne regrette pas d’avoir passé du temps à faire ce que j’ai fait, je me bats pour ce en quoi je crois », a-t-elle déclaré.

Mais elle a ajouté que sa jeunesse était la raison pour laquelle elle pouvait « voir si clairement tout ce qui ne va pas ».

Et, interrogée sur le point de savoir si le boulot « avait mangé son adolescence », elle a nié avoir raté l’occasion « d’aller se faire chier ».

« J’ai réussi à intégrer cela de temps en temps », a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration de démission distincte, Mme Black a déclaré qu’elle avait « toujours soutenu à quel point Westminster était dépassée, sexiste et toxique », ajoutant qu’elle n’avait « aucune envie d’avoir une longue carrière en politique ».

Et elle a souligné l’impact néfaste de sa carrière sur la vie de ses proches, qui a été « boulversée et inversée ». « Entre l’attention des médias, les abus sur les réseaux sociaux, les menaces, les déplacements constants et les meurtres de deux députés, mes proches ont toujours été dans un état constant d’anxiété pour ma santé et ma sécurité », a-t-elle ajouté.

Le successeur de Mme Sturgeon, Humza Yousaf, a décrit Mme Black comme « une pionnière » qui « a inspiré une génération ».

Il a déclaré: «Un partisan passionné de l’indépendance qui est profondément engagé dans la promotion de la justice sociale.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Mhairi qui continuera sans aucun doute à apporter une immense contribution à notre cause. »

Son collègue député SNP et ancien chef du parti à Westminster, Ian Blackford, a également déclaré qu’il se retirerait aux prochaines élections.