Le plus jeune athlète indien aux Jeux du Commonwealth, Anahat Singh, fait un bon départ

La plus jeune athlète indienne aux Jeux du Commonwealth, la joueuse de squash de 14 ans Anahat Singh, a pris un départ victorieux dans la compétition féminine en simple vendredi.

Anahat était trop bon pour Jada Ross de Saint-Vincent-et-les Grenadines, remportant une victoire 11-5 11-2 11-0 en huitièmes de finale.

“C’est vraiment excitant et tellement amusant”, a déclaré Anahat après son départ gagnant.

« C’est mon premier tournoi senior, donc je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, mais je suis devenu plus confiant au fur et à mesure que le match avançait. Je n’avais rien à perdre. Beaucoup de membres de ma famille sont ici et ils applaudissaient tous très fort », a-t-elle ajouté.

Saluant le sens du court d’Anahat, l’entraîneur Chris Walker a déclaré: «Elle a de grandes compétences en résolution de problèmes. Elle est très intelligente, a un bon sens du terrain et un excellent travail de raquette.

“A 14 ans, vous voulez juste aider ce talent à grandir. La courte période pendant laquelle j’ai travaillé avec elle a été très amusante. C’est tellement excitant pour l’avenir. C’est une fille adorable », a ajouté l’entraîneur.

«Elle a une excellente attitude face à toute cette attention. Elle profite juste de la balade. Elle a remporté le troisième match 11-0, il n’y avait aucune chance qu’elle lâche. Elle est très présente quand elle joue et tellement mature pour un si jeune âge », a-t-il conclu.

Anahat a été sélectionnée dans l’équipe indienne après son parcours impressionnant au niveau des moins de 15 ans, notamment ses victoires à l’Asian Junior Squash et à l’Open d’Allemagne cette année.

Un autre débutant, Abhay Singh, devait jouer son premier match en simple contre Joe Chapman des îles Vierges britanniques plus tard vendredi.

