Le plus jeune arbitre du monde ? Un garçon bolivien de 10 ans domine le terrain

Erick Callejas n’a peut-être que 10 ans – et beaucoup plus petit que les autres participants sur le terrain de football – mais il n’a aucun scrupule à faire respecter les règles en tant que l’un des rares arbitres de son âge.

À El Alto, la deuxième plus grande ville de Bolivie et voisine de la capitale La Paz, à haute altitude, Callejas peut être trouvé le week-end en train de siffler et de tirer les coups lors de matchs locaux, inspiré par son père arbitre Ramiro.

Ramiro a déclaré: « Les samedis et dimanches, je sors pour arbitrer avec mon petit collègue, mon fils, Erick. Je suis très fier, je suis rempli d’émotion car l’arbitrage coule dans son sang. »

Callejas a arbitré son premier match dans une ligue féminine après que son père l’ait engagé pour le poste.

« Il y avait un championnat féminin et (le coordinateur) m’a demandé si je pouvais arbitrer et j’ai dit oui. »

Jusqu’à présent, il semble impressionner ses aînés par son style. Le joueur Beimar Tancara dit que Callejas a un talent naturel.

Tancara a dit :

Vous pouvez dire qu’il a ce caractère. Il court. Il se déplace. Il n’est pas intimidé par les gens, même si le public crie. Je pense qu’il est né pour être arbitre. Il est très talentueux. J’aime son arbitrage.

Pour l’instant, Callejas arbitre des matchs sur des terrains sablonneux dans la ligue communautaire, surveillé de près par sa mère et entraîné par son père.

Mais il a de grands espoirs d’étendre un jour ses talents à l’international.

« Mon rêve est d’arbitrer le Derby bolivien, d’être arbitre de la FIFA pour pouvoir aller à la Coupe du monde, à la Coupe de l’America, à la Coupe des Libérateurs et à la Ligue des champions », a déclaré Callejas.