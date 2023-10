TOKYO — Le plus haut tribunal japonais a statué mercredi qu’une clause légale obligeant les personnes à subir une opération de stérilisation si elles souhaitent légalement changer de sexe est inconstitutionnelle.

Plusieurs organisations internationales, dont la Cour européenne des droits de l’homme, l’Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres et des experts de l’ONU, ont déclaré que cette exigence était discriminatoire et violait les droits de l’homme.

Alors que les groupes de défense des droits ont salué ce verdict historique, la décision des juges de demander à un tribunal inférieur de délibérer sur une clause distincte, exigeant que les organes génitaux des personnes souhaitant changer de sexe ressemblent à ceux du sexe opposé, a été déçue.

“Cette décision était très inattendue et je suis très surprise”, a déclaré la plaignante, identifiée uniquement comme une femme transgenre de moins de 50 ans, dans un communiqué lu par ses avocats. Elle a toutefois ajouté qu’elle était « déçue » que la décision sur l’autre clause ait été reportée.

Certains législateurs et groupes de femmes au Japon ont déclaré qu’une décision contestant la loi existante semerait la confusion et porterait atteinte aux droits des femmes. La Cour suprême a rejeté une tentative similaire visant à supprimer l’exigence de stérilisation en 2019.

Human Rights Watch a déclaré que la décision de mercredi signifiait que le gouvernement devait désormais y donner suite.

“Le gouvernement a l’obligation de rendre constitutionnelles toutes les lois, il doit donc maintenant agir rapidement pour supprimer cette clause”, a déclaré Kanae Doi, directeur japonais du groupe de défense des droits. « Il est tard, mais jamais trop tard.

Le secrétaire en chef adjoint du Cabinet, Hiroshi Moriya, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse régulière que le gouvernement « examinerait la décision de près et y réagirait de manière appropriée ».

La loi japonaise stipule que les personnes souhaitant changer de sexe doivent présenter un diagnostic de dysphorie de genre et remplir cinq conditions.

Ces conditions sont les suivantes : être âgé d’au moins 18 ans ; ne pas être marié; ne pas avoir d’enfants mineurs ; avoir des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe opposé ; et n’ayant pas de glandes reproductrices ou ayant perdu définitivement leur fonction.

Les avocats du plaignant – Kazuyuki Minami et Masafumi Yoshida – ont fait valoir que les deux dernières exigences violaient le droit constitutionnel de leur client à rechercher le bonheur et à vivre sans discrimination, et imposaient une douleur physique et un fardeau financier importants aux personnes transgenres.

“Le problème selon lequel certaines personnes doivent souffrir de l’incongruité entre leur propre sexe et le statut juridique de leur sexe, ainsi que les problèmes de vie dans une telle société, restent non résolus”, a déclaré Minami à la suite du jugement.

Alors que de nombreux pays ont abrogé les lois exigeant une intervention chirurgicale pour changer légalement de sexe, les droits des transgenres restent un sujet sensible dans le Japon socialement conservateur.

Une pétition organisée par sept groupes soutenant les exigences chirurgicales a recueilli plus de 20 000 signatures mardi.

Protect the Definition of Women, un groupe qui soutient le maintien de l’exigence chirurgicale, a soumis une requête distincte à la Cour suprême la semaine dernière, affirmant que l’abandon de cette exigence « violerait de manière significative les droits et la dignité des femmes ».

Le mois dernier, un groupe de législateurs du Parti libéral-démocrate au pouvoir a publié une déclaration affirmant que toute décision jugeant la loi inconstitutionnelle semerait la confusion.