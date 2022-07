Le plus haut tribunal indien ordonne la libération d’un journaliste musulman emprisonné

NEW DELHI (AP) – Le plus haut tribunal indien a accordé mercredi une caution à un journaliste musulman et a ordonné sa libération de prison, plus de trois semaines après son arrestation pour avoir prétendument blessé les sentiments religieux à travers ses tweets.

Mohammed Zubair, co-fondateur du site Web de vérification des faits Alt News, a été arrêté le mois dernier par la police de Delhi pour un tweet de 2018 accusé d’insulte aux croyances religieuses hindoues.

La police de l’État d’Uttar Pradesh l’a par la suite inculpé dans une affaire distincte pour avoir utilisé le terme “haine” pour trois moines hindous qui ont fait des commentaires incendiaires sur les musulmans, dont au moins un appelant au “génocide” de la communauté minoritaire.

La police de l’Uttar Pradesh l’a également accusé d’association de malfaiteurs, de destruction de preuves et de réception de fonds étrangers dans au moins une demi-douzaine d’autres affaires.

L’arrestation de Zubair est intervenue après avoir mis en lumière les commentaires faits par le porte-parole désormais suspendu du parti au pouvoir Bharatiya Janata au sujet du prophète de l’islam Mahomet en juin, qui ont créé une querelle diplomatique pour l’administration du Premier ministre Narendra Modi. Des militants, des journalistes et des politiciens de l’opposition ont dénoncé l’arrestation de Zubair comme le dernier exemple de réduction de la liberté des médias sous le gouvernement de Modi.

Dans sa décision, le tribunal a ordonné la libération immédiate de Zubair de la prison de Tihar à New Delhi et a demandé aux autorités de combiner toutes les affaires contre lui en une seule.

“Dans (le) cas présent (il n’y a) aucune justification pour le maintenir en détention continue et le soumettre à une série interminable de procédures devant divers tribunaux”, a déclaré la Cour suprême. Il a également réprimandé le gouvernement de l’Uttar Pradesh pour avoir demandé au tribunal d’empêcher le journaliste de tweeter.

“Comment pouvez-vous dire à un journaliste qu’il ne sait pas écrire”, a déclaré le juge Dhananjaya Yeshwant Chandrachud.

Les journalistes et les critiques du gouvernement soupçonnent que Zubair fait face à des représailles pour avoir dénoncé des discours de haine contre les musulmans qui ont été attaqués par des nationalistes hindous.

Fondée en 2017 en tant qu’organisation à but non lucratif, Alt News est le site Web d’informations de vérification des faits le plus important d’Inde et a acquis une réputation pour ses reportages sur les discours de haine et la démystification de la désinformation, en particulier par les nationalistes hindous. Ses fondateurs, dont Zubair, ont par le passé été confrontés à des trollings en ligne et à des menaces de la part de groupes de droite, dont certains étaient liés au nationaliste hindou BJP.

Les journalistes de toute l’Inde ont été de plus en plus ciblés pour leur travail ces dernières années. Certains ont été arrêtés pour des accusations criminelles pour des publications sur les réseaux sociaux, où ils sont régulièrement confrontés à des menaces et à la pêche à la traîne. Les comptes Twitter et sites d’information de certains journalistes ont également été suspendus sur ordre du gouvernement.

Le classement de l’Inde a chuté de huit places à 150 parmi 180 pays dans l’indice de la liberté de la presse de cette année publié par le groupe de surveillance Reporters sans frontières.

Cheikh Saaliq, The Associated Press