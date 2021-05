Le plus haut tribunal indien donne au gouvernement jusqu’à jeudi matin pour fournir un plan d’approvisionnement en oxygène des hôpitaux de Delhi en raison de pénuries

La Cour suprême a ordonné au gouvernement de fournir jeudi un plan détaillé avant 10h30, heure locale, sur la manière dont il entend fournir aux hôpitaux de Delhi l’oxygène dont ils ont grand besoin. Le gouvernement fédéral avait précédemment déclaré à la plus haute cour du pays que lui-même et les gouvernements régionaux étaient «Faire de son mieux» pour lutter contre les pénuries d’oxygène à travers le pays.

La date limite a été fixée un jour après que la Haute Cour de Delhi a envoyé un avis d’outrage au gouvernement, exigeant que les fonctionnaires comparaissent devant les juges et expliquent pourquoi ils ne se sont pas conformés à une ordonnance antérieure de fournir 700 tonnes métriques d’oxygène médical par jour aux hôpitaux de Delhi. .

Les juges ont accusé le gouvernement d’essayer de « Enterre ta tête dedans [the] sable comme [an] autruche, » et a demandé si les autorités étaient « Vivant dans une tour d’ivoire. »

La Cour suprême a bloqué la décision du tribunal inférieur. «Mettre des officiers en prison n’apportera pas d’oxygène à la ville – assurons-nous que des vies sont sauvées», a déclaré le tribunal, ajoutant que les juges devraient se concentrer sur « résolution de problème » à un moment de crise humanitaire.

Les autorités ont tenté de lutter contre les pénuries d’oxygène – qui est utilisé pour sauver les patients atteints de Covid-19 ayant des difficultés respiratoires – en commandant des réservoirs d’oxygène et d’autres équipements à l’étranger et en réacheminant les fournitures vers Delhi et d’autres zones durement touchées.

L’Inde est devenue mardi le deuxième pays après les États-Unis à passer la barre des 20 millions d’infections à coronavirus depuis le début de la pandémie. La nouvelle a suscité de nouveaux appels de l’opposition pour imposer un verrouillage à l’échelle nationale.

Le principal conseiller scientifique du gouvernement, K. Vijay Raghavan, a déclaré mercredi aux journalistes qu’une troisième vague d’infections « inévitable, » compte tenu de la dynamique actuelle, mais on ne sait pas exactement quand il frappera l’Inde.

