Le plus haut tribunal indien divisé sur l’interdiction du foulard musulman dans les écoles

Jeudi, deux juges du plus haut tribunal indien ont divergé sur l’interdiction du port du hijab, un foulard utilisé par les femmes musulmanes, dans les établissements d’enseignement et ont renvoyé la question sensible à un plus grand banc de trois juges ou plus pour régler.

Les juges Hemant Gupta et Sudhanshu Dhulia ont rendu une décision partagée après avoir entendu des requêtes déposées par un groupe de musulmans contre le jugement d’une haute cour de l’État du Karnataka. Le tribunal d’État avait refusé de suspendre une ordonnance gouvernementale rendue en février qui interdisait aux personnes de porter des vêtements qui troublent l’égalité, l’intégrité et l’ordre public dans les écoles et les collèges.

Le ministre de l’Éducation de l’État du Karnataka, BC Nagesh, a déclaré jeudi que l’interdiction de porter le hijab dans les établissements d’enseignement de l’État se poursuivrait jusqu’à ce que la Cour suprême règle la question de savoir si le foulard musulman est une pratique religieuse essentielle dans l’islam.

Le différend a commencé au début de cette année lorsqu’une école gouvernementale du district d’Udupi, dans le Karnataka, a interdit aux élèves portant le hijab d’entrer dans les salles de classe, déclenchant des protestations de musulmans qui ont déclaré qu’ils étaient privés de leurs droits fondamentaux à l’éducation et à la religion.

Les étudiants hindous ont lancé des contre-manifestations en portant des châles safran, une couleur étroitement associée à cette religion et privilégiée par les nationalistes hindous.

D’autres écoles de l’État ont suivi avec des interdictions similaires et la haute cour de l’État a interdit aux élèves de porter le hijab et tout autre vêtement religieux. Les groupes musulmans ont adressé une requête à la Cour suprême contre l’interdiction.

Le juge de la Cour suprême Gupta a déclaré jeudi qu’il y avait une opinion divergente et que l’affaire devrait être renvoyée à un banc plus large de plus de deux juges. Il a rejeté l’appel des groupes musulmans contre l’ordre du gouvernement.

Cependant, le juge Dhulia a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de s’aventurer dans la pratique religieuse essentielle et que la haute cour de l’État avait pris le mauvais chemin. “C’était juste une question de choix. Une chose qui était primordiale pour moi était l’éducation d’un … enfant”, a-t-il déclaré.

Au cours des plaidoiries, les pétitionnaires ont insisté sur le fait qu’empêcher les filles musulmanes de porter le hijab en classe mettrait en péril leur éducation puisqu’elles pourraient cesser d’aller à l’école.

Le gouvernement de l’État, cependant, a affirmé que son ordonnance interdisant le hijab dans les salles de classe était « religieusement neutre ».

L’interdiction de l’État du Karnataka ne s’étend pas aux autres États indiens, mais la décision de la Cour suprême pourrait créer un précédent pour le reste du pays.

La violence et les discours de haine contre les musulmans ont augmenté sous le parti nationaliste hindou au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi, qui gouverne également l’État du Karnataka.

Les musulmans, qui représentent 14% des quelque 1,4 milliard d’habitants de l’Inde, craignent d’être écartés en tant que minorité en Inde et considèrent l’interdiction du hijab comme une escalade inquiétante du nationalisme hindou sous le gouvernement de Modi.

Certains militants des droits ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’interdiction pourrait accroître l’islamophobie.