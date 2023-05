Le plus haut tribunal indien autorise la poursuite du sport de dressage de taureaux malgré les critiques des groupes de défense des animaux

Un tribunal de grande instance en Inde a décidé jeudi d’autoriser la poursuite du sport d’apprivoisement des taureaux du jallikattu, qui est célébré comme patrimoine culturel au Tamil Nadu mais critiqué par les groupes de défense des animaux.

Des organisations de défense des droits des animaux avaient déposé des requêtes en justice affirmant que le jallikattu était un sport sanguinaire et dangereux, car les taureaux attaquent souvent leurs cavaliers et les passants alors qu’ils tentent de s’échapper des zones surpeuplées.

La Cour suprême en 2014 avait jugé que le jallikattu violait les droits des animaux et la loi sur la prévention de la cruauté.

Cinq juges ont estimé que le gouvernement de l’État prenait des mesures suffisantes pour réduire la douleur et la souffrance des animaux et ont décidé que le sport et les autres courses de taureaux dans le pays pouvaient continuer.

Le sport, qui remonte à des siècles, est extrêmement populaire au Tamil Nadu lors du festival des récoltes de Pongal de quatre jours en janvier, au cours duquel des centaines de voltigeurs de taureaux s’affrontent dans un festival semblable à un carnaval.

Alors que les tambours battent et que la foule applaudit, un homme saute sur le dos d’un gros taureau et s’accroche fermement à sa bosse pendant que l’animal se cabre et saute. S’il peut tenir pendant trois sauts ou 30 secondes, ou sur une distance de 49 pieds, il a une chance de gagner des prix tels que des marmites, des vêtements, des vélos, des motos ou même des voitures.

Poorvi Joshipura, porte-parole de PETA India, a déclaré que le verdict du tribunal « donne à notre pays une apparence régressive aux yeux du monde ».

People for the Ethical Treatment of Animals, une organisation mondiale de défense des droits des animaux, a porté plainte devant le plus haut tribunal indien pour exiger l’arrêt du sport dans le pays.

Joshipura a déclaré que l’ordonnance du tribunal était intervenue malgré la mort et la blessure de personnes et d’animaux.

« Depuis 2017, au moins 104 hommes et enfants et 33 taureaux sont morts. D’autres décès se produiront », a-t-elle déclaré, ajoutant que d’autres pays avaient pris des mesures pour interdire ces sports.

Deux ans plus tard, le gouvernement fédéral a exclu du champ d’application de la PCA une exception pour les courses de jallikattu et de charrettes à bœufs. Les organisations de défense des animaux ont alors contesté cette décision devant la Cour suprême.

Plus tard, le gouvernement de l’État du Tamil Nadu a également promulgué une loi indiquant qu’il prenait des mesures pour empêcher la cruauté envers les animaux, ouvrant la voie à la poursuite du jallikattu.

Jeudi, le tribunal suprême a confirmé les actions des gouvernements fédéral et des États.