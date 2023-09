Le plus haut tribunal électoral du Guatemala suspend l’interdiction du parti du président élu Arevalo

Le plus haut tribunal électoral du Guatemala a temporairement levé dimanche la disqualification du parti du président élu Bernardo Arevalo, élu le mois dernier sur une plateforme anti-corruption.

Le tribunal a annoncé cette décision après qu’Arévalo a dénoncé vendredi un « coup d’État en cours » mené par les institutions du pays pour l’empêcher de prendre le pouvoir, après la suspension de son parti politique Semilla.

Lorsque les élections ont été convoquées plus tôt cette année, le tribunal a déclaré que le processus électoral en plusieurs étapes se terminerait officiellement le 31 octobre, même si le vote est désormais terminé et qu’il y a un vainqueur. La date était considérée comme une simple formalité.

« Il n’est ni raisonnable ni prudent de remettre en question le statut d’organisations politiques (…) tant que le processus électoral n’est pas terminé », a déclaré Luis Gerardo Ramirez, porte-parole du Tribunal électoral suprême.

Arevalo a créé la surprise en accédant au second tour après un premier tour marqué par l’apathie des électeurs. La pauvreté, la violence et la corruption poussent chaque année des milliers de Guatémaltèques à l’étranger à la recherche d’une vie meilleure, dont beaucoup aux États-Unis.

Après le premier tour de scrutin du 25 juin, le juge guatémaltèque Fredy Orellana, à la demande du procureur Rafael Curruchiche, a ordonné au tribunal électoral de suspendre Semilla dans l’attente d’une enquête sur des anomalies présumées dans l’enregistrement de son parti.

Orellana et Curruchiche figurent tous deux sur une liste américaine d’« acteurs corrompus » et leurs alliés étrangers ont critiqué toute ingérence dans le processus électoral.

Les membres de Semilla ont salué la levée de l’interdiction de leur parti, même si elle n’est pas définitive.

Nino Matute, député de Semilla dans la capitale, a déclaré que la démocratie au Guatemala « mène sa meilleure bataille, avec le soutien des gens honnêtes et honnêtes de ce pays ».

Arevalo a déclaré vendredi dernier : « nous assistons à un coup d’État en cours, dans lequel l’appareil judiciaire est utilisé pour violer la justice elle-même, se moquant de la volonté populaire librement exprimée lors des élections ».

Des analystes avaient déclaré à l’AFP que la suspension de son parti n’empêcherait pas Arevalo de prendre les rênes de la présidentielle en janvier, mais entraverait le travail de son parti Semilla au Congrès.

Pendant sa suspension, le parti ne peut pas non plus publier de déclarations ni collecter d’argent.

« Ils affaiblissent et nient les ressources, l’autorité et la légitimité que le peuple guatémaltèque nous a légalement conférées », a déclaré Arevalo.

Le chef de la mission électorale au Guatemala de l’Organisation des États américains (OEA), Eladio Loizaga, a également mis en garde contre une possible « rupture de l’ordre constitutionnel au Guatemala ».

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), basée à Washington, a déclaré qu’Arévalo et son adjointe Karin Herrera « sont victimes de stigmatisation, de harcèlement, de harcèlement, de divulgation publique de données personnelles sur les réseaux sociaux et de menaces, notamment de deux projets spécifiques visant à leur faire du mal. et même les tuer.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que les « mesures nécessaires » avaient été prises en coordination avec la police pour renforcer sa protection.

(AFP)