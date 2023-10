Depuis 2018, Mayela rend compte pour Reuters de l’économie du Venezuela et de l’actualité générale de la capitale Caracas. Elle s’intéresse particulièrement aux effets de la crise économique et de l’inflation élevée au Venezuela, notamment en ce qui concerne les effets que cela a sur la vie quotidienne des personnes et des familles. Elle écrit également sur la façon dont les finances du pays sont gérées, ainsi que sur les principales industries du Venezuela. Avant de rejoindre Reuters, Mayela a travaillé pour des médias locaux, notamment Cronica Uno et El Universal, et également comme journaliste basée à Caracas pour le Wall Street Journal. Contacter : +58 424-1350265