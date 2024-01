Le plus haut tribunal du Venezuela confirme l’interdiction du candidat de l’opposition à la présidentielle, Machado

La perspective d’une élection présidentielle libre au Venezuela a reçu un coup dur vendredi lorsque le plus haut tribunal du pays a confirmé l’interdiction de la candidature de María Corina Machado, ennemie de longue date du gouvernement et gagnante des primaires organisées par la faction d’opposition soutenue par les États-Unis. .

Cette décision est intervenue quelques mois après que le président Nicolas Maduro et l’opposition soutenue par les États-Unis soient parvenus à un accord visant à uniformiser les règles du jeu avant les élections prévues plus tard cette année. Cet accord a conduit Washington à alléger les sanctions économiques contre le gouvernement de Maduro.

Machado, un ancien député, a remporté la primaire présidentielle indépendante de l’opposition en octobre avec plus de 90 % des voix. Sa victoire est intervenue malgré l’annonce par le gouvernement d’une interdiction de 15 ans de sa candidature, quelques jours seulement après son entrée officielle dans la course en juin.

Elle a pu participer aux élections primaires parce que l’effort était organisé par une commission indépendante des autorités électorales du Venezuela. Elle a insisté tout au long de la campagne sur le fait qu’elle n’avait jamais reçu de notification officielle de l’interdiction et a déclaré que les électeurs, et non les fidèles du parti au pouvoir, étaient les décideurs légitimes de sa candidature.

Après que le tribunal a rendu sa décision, Machado a tweeté que le « combat de sa campagne pour conquérir la démocratie à travers des élections libres et équitables » n’était pas terminé.

« Maduro et son système criminel ont choisi la pire voie pour eux : des élections frauduleuses », a-t-elle écrit. “Cela n’arrivera pas.”

Le régime a décidé d’agir avec l’Acuerdo de la Barbade. Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro et son système criminel escortent le peuple vers lui : des choix frauduleux. Eso no va a… – María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 26 janvier 2024



Elle n’a donné aucun détail sur ses prochaines étapes et sa campagne a refusé de commenter.

Machado avait déposé une plainte auprès du Tribunal suprême de justice du Venezuela en décembre, arguant que l’interdiction était nulle et non avenue et sollicitant une injonction pour protéger ses droits politiques.

Au lieu de cela, le tribunal a confirmé l’interdiction, qui allègue des fraudes et des violations fiscales et l’accuse de rechercher les sanctions économiques que les États-Unis ont imposées au Venezuela au cours de la dernière décennie.

Les États-Unis ont assoupli certaines sanctions contre les industries pétrolière, gazière et minière du Venezuela en octobre après que le gouvernement de Maduro et le groupe d’opposition connu sous le nom de Plateforme unitaire ont signé l’accord sur les conditions électorales. L’accord a également conduit à un échange de prisonniers entre Washington et Caracas en décembre.

L’accord signé sur l’île caribéenne de la Barbade a restreint la programmation de l’élection présidentielle au second semestre 2024 et a appelé les deux parties à « promouvoir l’autorisation de tous les candidats à la présidence et des partis politiques » à participer, à condition qu’ils respectent la loi. . Cette dernière disposition a incité le gouvernement à autoriser les candidats à faire appel de leur interdiction.

L’administration du président américain Joe Biden a menacé d’annuler une partie de l’allègement des sanctions si le gouvernement de Maduro ne parvenait pas à lever les interdictions empêchant Machado et d’autres de se présenter aux élections, et s’il ne libérait pas les prisonniers politiques.

Le Département d’État américain n’a pas immédiatement commenté la décision du tribunal.

Geoff Ramsey, analyste principal sur le Venezuela au sein du groupe de réflexion Atlantic Council, a déclaré que le gouvernement de Maduro ne laisserait jamais Machado être candidate à la présidentielle parce que « sa popularité la rend trop menaçante ».

« Le moment choisi pour cela rendra presque impossible pour le gouvernement américain de l’ignorer », a-t-il déclaré. «Le problème pour Washington, c’est qu’il n’a plus aucun moyen de faire pression sur Maduro. Comment menacer un régime qui a déjà subi de multiples tentatives de coup d’État et des années de sanctions paralysantes ?

Les sanctions les plus sévères ont été imposées après la dernière élection présidentielle au Venezuela, qui a été largement considérée comme une imposture et a coûté à Maduro la reconnaissance internationale en tant que leader légitime du pays.

L’opposition soutenue par les États-Unis a stupéfié ses alliés et ses adversaires lorsque plus de 2,4 millions de personnes ont voté lors des primaires, y compris dans des quartiers longtemps considérés comme des bastions du parti au pouvoir. Cette forte participation s’est produite dans un contexte de difficultés économiques persistantes au Venezuela et malgré les efforts du gouvernement pour décourager la participation.

Après le vote, Maduro et ses alliés ont qualifié la primaire de l’opposition de frauduleuse. Le procureur général Tarek William Saab a ouvert une enquête pénale contre certains des organisateurs et a ensuite émis des mandats d’arrêt contre certains des collaborateurs de Machado.

Au cours des deux dernières semaines, Maduro, Saab et Jorge Rodriguez, le leader de l’Assemblée nationale et négociateur en chef du gouvernement, ont lié les partisans de l’opposition et les proches de Machado à un certain nombre de complots présumés qui, selon eux, auraient été conçus pour assassiner le président et ses proches. cercle intérieur.

Rodríguez, sans mentionner Machado, a tweeté vendredi que « malgré les graves menaces des secteurs d’extrême droite contre la paix de la République », en référence aux prétendues conspirations, « le mécanisme établi dans le cadre des Accords de la Barbade a été respecté ».

Rodríguez s’est engagé à organiser l’élection présidentielle cette année. Maduro cherchera à ajouter six années supplémentaires à sa présidence d’une décennie entièrement marquée par la crise politique, sociale et économique. Sous la direction de Maduro, des millions de Vénézuéliens sont tombés dans la pauvreté et plus de 7,4 millions ont émigré.

Un comité soutenu par l’ONU enquêtant sur les violations des droits de l’homme au Venezuela a déterminé en septembre que le gouvernement de Maduro avait intensifié ses efforts pour restreindre les libertés démocratiques à l’approche des élections de 2024. Cela implique de soumettre certains hommes politiques, défenseurs des droits humains et autres opposants à la détention, à la surveillance, aux menaces, aux campagnes diffamatoires et aux procédures pénales arbitraires.

Les campagnes électorales au Venezuela impliquent généralement des distributions gratuites de nourriture, d’appareils électroménagers et d’autres biens au nom des candidats du parti au pouvoir, qui bénéficient également d’une couverture médiatique favorable. Les candidats de l’opposition et leurs partisans ont du mal à trouver des endroits où se rassembler sans être harcelés par les militants gouvernementaux et à trouver du carburant pour voyager à travers le pays.

Une pratique gouvernementale courante visant à écarter les adversaires consiste à leur interdire l’accès à des fonctions publiques, et cette pratique ne se limite pas aux élections présidentielles.

Une telle interdiction a été utilisée rétroactivement en 2021 pour destituer le candidat au poste de gouverneur Freddy Superlano alors qu’il devançait un frère du défunt président Hugo Chávez mais n’avait pas encore été déclaré vainqueur. Le remplaçant de Superlano a également été exclu du scrutin via une interdiction.

Le tribunal a également confirmé vendredi l’interdiction visant l’ancien gouverneur et double candidat à la présidentielle Henrique Capriles, qui s’était retiré de la course aux primaires avant le vote.

Lo que nunca podrán inhabilitar est le sentiment de CAMBIO des Vénézuéliens. Il faut avoir un pays où la Constitution et les lois sont identiques et respectées pour tous. Donde el Gobierno se occupe de Darle bienestar et calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH – Henrique Capriles R. (@hcapriles) 26 janvier 2024



“Ce qu’ils ne pourront jamais interdire, c’est le désir de CHANGEMENT des Vénézuéliens”, a tweeté Capriles. “… Aujourd’hui plus que jamais, que rien ni personne ne nous détourne de la route électorale.”

