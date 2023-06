Le plus haut tribunal du Maryland limite l’utilisation des preuves balistiques lors des procès

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Un expert en armes à feu qui a témoigné lors d’un procès pour meurtre dans le Maryland n’aurait pas dû être autorisé à émettre une opinion sans réserve selon laquelle les balles récupérées sur une scène de crime provenaient de l’arme du suspect, a conclu la plus haute cour de l’État dans une décision. cela limitera l’utilisation de tels témoignages devant les tribunaux de l’État.

La Cour suprême du Maryland a statué dans une décision 4-3 cette semaine dans un appel de Kobina Ebo Abruquah, qui a été reconnu coupable de meurtre en 2013 après que le tribunal a autorisé un examinateur d’armes à feu à témoigner sans réserve que des balles sur une scène de crime ont été tirées d’un arme qu’Abruquah avait reconnu être la sienne.

Le juge en chef Matthew Fader, qui a rédigé la décision, a noté que la majorité ne remet pas en question le fait que l’identification des armes à feu est généralement fiable. Il a écrit que cela peut être utile à un jury pour déterminer si les motifs et les marques sur les balles ou les cartouches « inconnues » « sont cohérents ou incompatibles avec ceux des balles ou des cartouches connues pour avoir été tirées avec une arme à feu particulière ».

Fader a également noté qu’il est possible que des experts à qui l’on pose les bonnes questions ou qui bénéficient d’études et de données supplémentaires soient en mesure d’offrir des opinions « qui approfondissent davantage le niveau de cohérence présenté par les échantillons ou la probabilité que deux balles ou cartouches tirées de différentes armes à feu pourraient présenter une telle cohérence.

« Cependant, sur la base du dossier ici, et en particulier du manque de preuves que les résultats de l’étude reflètent des cas réels, il n’a pas été démontré que l’identification des armes à feu atteignait des résultats fiables reliant une balle inconnue particulière à une arme à feu connue particulière », a écrit Fader.

La décision renvoie l’affaire d’Abruquah au tribunal de circuit du comté de Prince George pour un nouveau procès.

Dans son appel, Abruquah a soutenu que le tribunal avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en autorisant le témoignage de l’examinateur des armes à feu. L’État a soutenu que l’opinion de l’examinateur avait été dûment admise.

La décision a souligné que l’identification des armes à feu existe en tant que domaine depuis plus d’un siècle et que, pendant la majeure partie de cette période, elle a été acceptée par les forces de l’ordre et les tribunaux sans contestation majeure. Mais des rapports récents ont remis en question les fondements sous-jacents à l’identification des armes à feu, ce qui a conduit à un plus grand scepticisme.

Par exemple, le tribunal a noté des rapports publiés depuis 2008 par deux groupes d’experts en dehors des domaines d’identification des armes à feu et des marques d’outils qui ont critiqué la théorie de l’Association of Firearm and Tool Mark Examiners, qui est la principale méthodologie utilisée par les examinateurs d’armes à feu.

Alors que le tribunal de première instance a conclu que l’État s’était acquitté de son obligation de montrer que la méthodologie d’identification des armes à feu et des marques d’outils avait été examinée par des pairs et publiée, la majorité des juges de la Cour suprême de l’État ont estimé que les preuves étaient «plus mitigées».

« L’acceptation généralisée de la méthodologie parmi ceux qui en ont une vaste expérience, l’étudient et y consacrent leur carrière est d’une grande importance », a déclaré la décision. « Cependant, nous serions négligents si nous comptions exclusivement sur une communauté qui, par définition, dépend pour sa subsistance de la viabilité continue d’une méthodologie pour la soutenir, tout en ignorant l’apport pertinent et persuasif d’un autre, bien qualifié. , et segment désintéressé des professionnels.

La décision comprenait de fréquentes mentions de la décision du tribunal de 2020 Rochkind c. Stevenson, qui a mis à jour les normes d’admissibilité pour les témoignages d’experts.

La juge Michele Hotten, l’une des trois juges dissidents, a conclu que la cour de circuit avait suivi Rochkind « dans la lettre de la loi, comme prescrit ». Elle a écrit qu’il était « dans le domaine du jury en tant que juge des faits, de résoudre l’analyse et l’opinion de la marque d’outil d’arme à feu, ainsi que les autres preuves présentées, pour rendre son verdict ».

« La majorité semble confondre le rôle du juge du procès en tant que gardien, avec l’évaluation de la science ou de l’opinion d’expert qui est présentée pour examen de sa recevabilité par le juge », a écrit Hotten dans son opinion, qui a été rejointe par la juge Angela. Avant-toits. « Ce n’est pas ce que Rochkind exigeait. »

Brian Witte, Associated Press