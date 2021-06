Le plus haut tribunal du Brésil lance des affaires de corruption contre l’ex-président Lula, favorisant une nouvelle candidature à la présidence

Un magistrat de la Cour suprême fédérale a invalidé toutes les preuves apportées dans les deux affaires par Sergio Moro dans le cadre de l’enquête de corruption à grande échelle connue sous le nom de « Lava Jato » (Opération Car Wash). Le tribunal avait précédemment jugé Moro partial contre Lula, comme il est communément appelé au Brésil, et a annulé une condamnation pénale qu’il avait prononcée contre l’ancien président en 2017.

La condamnation a empêché le socialiste Lula de se présenter contre le candidat de droite Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle de 2018, ce qui a permis à ce dernier de l’emporter. Moro est ensuite devenu ministre de la Justice sous le président Bolsonaro.

Une série de fuites de communications entre l’ex-juge et d’autres personnes impliquées dans les poursuites contre Lula, publiées par le journaliste Glenn Greenwald, ont indiqué que la condamnation était le résultat d’un complot visant à l’empêcher de revenir au pouvoir. A un moment, Deltan Dallagnol, le procureur principal de l’opération, a appelé à l’arrestation de Lula « un cadeau de la CIA », ce que certaines personnes ont interprété comme une preuve que l’administration Donald Trump était impliquée dans le complot.

En mars, la Cour suprême du Brésil a reconnu la présence d’un parti pris politique dans l’affaire et a décidé d’annuler la condamnation de Lula. Il a également accusé Moro de sept chefs d’accusation de partialité judiciaire lors de sa gestion de Lava Jato.

La décision rendue cette semaine par le magistrat de la Cour suprême Gilmar Mendes étend cette décision aux deux affaires que Moro a lancées contre Lula alors qu’il était juge dans la ville de Curitiba et ordonne l’annulation de « toutes les actions décisionnelles » par lui. La décision intervient quelques jours après qu’un tribunal fédéral a acquitté Lula des accusations de corruption dans une autre affaire.

La nouvelle signifie qu’il est de moins en moins probable que Lula soit reconnu coupable d’un crime et ne soit pas autorisé à se présenter à l’élection présidentielle de l’année prochaine au Brésil dans une répétition du scénario de 2018. Bien qu’il n’ait pas officiellement annoncé sa candidature, beaucoup s’attendent à ce que Lula se présente contre Bolsonaro, dont il a durement critiqué la politique. Un sondage du mois dernier indiquait que Lula gagnerait avec une marge confortable, si lui et le président sortant se disputaient un second tour.

Lula, qui était au pouvoir de 2003 à 2010, a nié toutes les allégations de corruption portées contre lui. Il fait encore face à trois procès, un à Brasilia et deux à Sao Paulo.

