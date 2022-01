Le plus haut tribunal du Brésil assigne à comparaître le président Jair Bolsonaro dans une affaire de fuite de documents

Les critiques de Bolsonaro à l’époque ont déclaré qu’il préparait le terrain pour remettre en question le résultat des élections s’il perdait le second tour contre un candidat de gauche.

Bolsonaro a utilisé les informations sur ses comptes de médias sociaux pour faire valoir que le système de vote électronique du Brésil était vulnérable à la falsification et à la fraude, une accusation rejetée par les autorités électorales du pays.

L’affaire concerne la fuite par le président d’une enquête de la police secrète sur une attaque de piratage contre le Tribunal supérieur électoral (TSE), la plus haute autorité électorale du Brésil, à quelques mois de l’élection présidentielle qu’il a remportée en 2018.

Le juge Alexandre de Moraes avait donné à Bolsonaro 60 jours pour témoigner qui ont expiré, et a décidé que le président d’extrême droite se présente au siège de la police fédérale à Brasilia vendredi après-midi pour être interrogé.

BRASILIA – Un juge de la Cour suprême a assigné jeudi à comparaître le président brésilien Jair Bolsonaro et ordonné à la police de l’interroger dans le cadre d’une enquête sur des documents divulgués dans lesquels il a résisté à témoigner.

