Le plus haut tribunal de Russie déclare l’unité militaire ukrainienne groupe terroriste

La Cour suprême de Russie a déclaré mardi le régiment ukrainien Azov une organisation terroriste, une désignation qui pourrait conduire à des accusations de terrorisme contre certains des combattants capturés qui ont fait leur dernier combat à l’intérieur de l’aciérie détruite de Marioupol.

La Russie et ses alliés rebelles retiennent environ 1 000 combattants d’Azov prisonniers, dont beaucoup depuis leur reddition aux aciéries à la mi-mai. Les autorités russes ont ouvert des poursuites pénales contre eux, les accusant d’avoir tué des civils. L’ajout d’accusations de terrorisme pourrait signifier moins de droits et des peines de prison plus longues.

Les dirigeants d’une organisation terroriste pourraient écoper de 15 à 20 ans, et les membres d’un groupe de cinq à 10 ans, selon les médias d’État russes.

Dans sa décision, la Cour suprême a interdit le régiment Azov en Russie. Cela pourrait également interdire le régiment dans les zones de l’Ukraine occupées par des forces russes ou soutenues par la Russie, si ces territoires vont de l’avant avec des plans pour faire partie de la Russie.

Les troupes russes marchent à l’intérieur de la base ukrainienne du régiment Azov ornée des emblèmes de l’unité dans le village de Yuriivka, sur la côte de la mer d’Azov, non loin de Marioupol, en Ukraine, le 18 mai. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Dans les témoignages, les journalistes ont été autorisés à voir, les témoins comparaissant devant la Cour suprême ont soutenu la désignation de terrorisme proposée, mais la plupart des débats se sont déroulés à huis clos, de sorte qu’on ne savait pas si des opposants avaient témoigné.

“Je peux témoigner moi-même que les tireurs d’élite ukrainiens – les tireurs d’élite d’Azov – ont vraiment tiré sur des civils qui tentaient de fuir la ville” de Marioupol, a témoigné Marina Akhmedova du Conseil présidentiel pour le développement de la société civile et des droits de l’homme.

“J’ai vu des corps gisant sur les routes de mes propres yeux. Ils étaient nombreux, et ils gisaient probablement à 10 mètres l’un de l’autre. Il n’y avait pas de cratères d’obus à côté d’eux.”

Le régiment rejette la décision

Dans un communiqué, le régiment Azov a rejeté la décision, accusant le Kremlin de “rechercher de nouvelles excuses et explications pour ses crimes de guerre”. Il a exhorté les États-Unis et d’autres pays à déclarer la Russie État terroriste.

Les soldats d’Azov ont joué un rôle clé dans la défense de Marioupol, résistant pendant des semaines à l’aciérie de la ville portuaire du sud malgré les attaques punitives des forces russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy les a salués, ainsi que les autres défenseurs, comme des héros.

Moscou a décrit à plusieurs reprises le régiment Azov comme un groupe nazi et l’a accusé d’atrocités, mais a produit peu de preuves en public.

Le régiment, une unité au sein de la Garde nationale ukrainienne, a un passé mouvementé. Il est né d’un groupe appelé le bataillon Azov, formé en 2014 comme l’une des nombreuses brigades de volontaires rassemblées pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine. Le bataillon a puisé ses premiers combattants dans les milieux d’extrême droite.

Le régiment Azov, qui a des racines ultra-nationalistes, a été l’une des formations militaires ukrainiennes les plus importantes combattant la Russie dans l’est de l’Ukraine. Ici, des membres prient à Kharkiv, en Ukraine, le 11 mars, environ deux semaines après le début de l’invasion. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Alors que ses membres actuels ont rejeté les accusations d’extrémisme, le Kremlin s’est emparé des origines droitières du régiment pour présenter l’invasion russe comme une bataille contre l’influence nazie en Ukraine. Les médias d’État russes ont montré à plusieurs reprises ce qu’ils prétendaient être des insignes, de la littérature et des tatouages ​​nazis associés au régiment.

La semaine dernière, des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens, dont des combattants d’Azov de l’aciérie, ont été tués dans une explosion dans une caserne de prison à Olenivka, une ville de l’est contrôlée par des séparatistes pro-russes. Moscou et Kyiv se sont mutuellement blâmés pour l’explosion, Kyiv affirmant que la Russie a fait sauter la caserne pour dissimuler la torture contre les prisonniers de guerre.

Un navire transportant du grain ukrainien s’approche de la Turquie

Pendant ce temps, le premier cargo chargé de céréales à quitter l’Ukraine depuis l’invasion russe il y a plus de cinq mois s’est approché d’Istanbul mardi en route vers le Liban, testant un accord que Moscou et Kyiv ont signé le mois dernier pour débloquer les exportations agricoles de l’Ukraine et atténuer une crise alimentaire mondiale.

On estime que 18 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine depuis le début de la guerre. L’accord négocié par l’ONU pour libérer le grain appelle à la mise en place de corridors sûrs à travers les eaux minées à l’extérieur des ports ukrainiens.

Le Razoni, qui a quitté lundi le port d’Odessa sur la mer Noire avec plus de 23 000 tonnes de maïs, devait être inspecté mercredi à Istanbul par une équipe de responsables russes, ukrainiens, turcs et de l’ONU, dans le cadre de l’accord.

REGARDER | L’Ukraine et la Russie signent un accord historique sur l’exportation de céréales: L’Ukraine et la Russie signent un accord historique sur l’exportation de céréales Les responsables russes et ukrainiens ont signé un accord historique autorisant les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. L’ONU et la Turquie ont négocié l’accord.

D’autres navires ukrainiens devraient suivre. Rien qu’à Odessa, au moins 16 autres navires, tous bloqués depuis l’invasion russe le 24 février, ont attendu leur tour, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont grimpé en flèche dans une crise imputée à la guerre, aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et au COVID-19. Bien que l’Ukraine soit un important fournisseur de céréales pour le reste du monde, l’accord pourrait ne pas faire grand-chose contre la faim dans le monde.

Le contre-amiral Ozcan Altunbulak, représentant turc d’un groupe surveillant le mouvement des cargos transportant des céréales hors d’Ukraine, assiste mardi à une conférence de presse à Istanbul. (Umit Bektas/Reuters)

La plupart des céréales bloquées en Ukraine servent à nourrir le bétail, selon David Laborde, expert à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington. Seulement 5,4 millions de tonnes sont du blé, et seulement la moitié est destinée à la consommation humaine, a déclaré Laborde. Il a dit que la cargaison de lundi est de la nourriture pour poulets.

“Quelques navires quittant l’Ukraine ne vont pas changer la donne”, a-t-il déclaré.