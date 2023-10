Le plus haut tribunal de Maurice dépénalise les relations homosexuelles

PORT-LOUIS — La Cour suprême de Maurice a annulé une loi de l’époque coloniale criminalisant les relations homosexuelles, à contre-courant d’une tendance ailleurs en Afrique où une série de pays ont adopté ou proposé une législation anti-LGBTQ.

Dans un jugement sur deux affaires intentées par des membres de la communauté gay de ce pays insulaire de l’océan Indien, le tribunal a déclaré que l’article 250 du code pénal mauricien, qui remontait à 1898 sous la domination coloniale britannique, était inconstitutionnel.

« L’article 250 n’a pas été introduit à Maurice pour refléter les valeurs indigènes mauriciennes, mais a été hérité de la Grande-Bretagne dans le cadre de notre histoire coloniale », a déclaré le tribunal dans un jugement rendu mercredi.

Jean-Daniel Wong, directeur du Collectif Arc-en-Ciel, le plus grand groupe de défense LGBTQ à Maurice, a déclaré que cette décision était un énorme soulagement.

« En tant qu’homosexuel à Maurice, personnellement, il y avait une sorte d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de notre tête », a-t-il déclaré à Reuters. « Il y a encore beaucoup à faire mais (…) nous avons confiance dans nos institutions publiques. »

Il a déclaré que les prochaines priorités du groupe étaient d’obtenir la reconnaissance légale des personnes transgenres, de légaliser les unions homosexuelles et de lutter contre les crimes haineux fondés sur la sexualité.

Le gouvernement, défendeur dans ces affaires, a déclaré que, même s’il était favorable aux arguments avancés par les citoyens LGBT, les valeurs de la société dans son ensemble signifiaient que le moment n’était pas venu de modifier la loi par le biais du Parlement.

Mais la Cour suprême a déclaré que l’ancienne loi « criminalise la seule manière naturelle pour les plaignants et les autres hommes homosexuels d’avoir des rapports sexuels, alors que les hommes hétérosexuels ont le droit d’avoir des rapports sexuels d’une manière qui leur est naturelle ».

L’ONUSIDA, l’agence des Nations Unies chargée de lutter contre la pandémie du VIH/SIDA, a déclaré que cette décision constituait un pas en avant important pour la santé publique et vers l’égalité des droits et le respect de la communauté LGBTQ.

La décision mauricienne contraste fortement avec les développements ailleurs en Afrique, plus récemment en Ouganda, qui a traversé l’une des situations les plus sévères au monde. lois anti-LGBTQ en mai, imposant la peine de mort pour certains actes homosexuels.

La décision de l’Ouganda a déclenché un tollé international et a incité certains donateurs à réduire leur aide. Mais les législateurs d’un certain nombre d’autres pays africains, dont le Kenya, la Tanzanie et le Soudan du Sud, s’efforcent d’introduire législation similaire.

Les partisans de ces lois affirment que les relations homosexuelles ne sont pas naturelles et que les Africains doivent résister à ce qu’ils considèrent comme l’imposition des valeurs occidentales. Les groupes de défense des droits affirment régulièrement que les lois anti-LGBTQ ne sont pas africaines mais qu’elles ont été imposées par d’anciennes puissances impériales.