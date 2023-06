Le plus haut tribunal de l’Ontario rejette les appels de condamnation de Millard et Smich dans le meurtre de Tim Bosma de Hamilton

Les meurtriers Dellen Millard et Mark Smich ont vu leur condamnation confirmée par le plus haut tribunal de l’Ontario pour le meurtre très médiatisé de Tim Bosma de Hamilton.

C’est la deuxième des trois condamnations pour meurtre à être confirmées contre Millard, après que le tribunal a également rejeté l’appel de sa condamnation pour le meurtre de son père.

La décision d’aujourd’hui de la Cour d’appel de l’Ontario indique que le procès Bosma de 2016 a été âprement disputé, long et controversé, Millard et Smich ayant soulevé des défenses acharnées.

Mais le panel de trois juges a convenu que le juge du procès avait correctement traité les questions pertinentes et a rejeté les appels des deux coaccusés.

Le procès a vu les procureurs faire valoir que Millard et Smich avaient conjointement entrepris d’assassiner Bosma – un père de Hamilton âgé de 32 ans qui leur était étranger – et de voler son camion le 6 mai 2013, apportant des preuves suggérant que les hommes ont ensuite dépouillé le camion. , cacha l’arme du crime et brûla le corps de Bosma.

Le tribunal doit rendre sa décision demain sur les appels de Smich et Millard pour le meurtre de Laura Babcock, la jeune femme de 23 ans qui, selon les procureurs, a été tuée par les deux hommes pour régler un triangle amoureux entre elle, Millard et sa petite amie d’alors. .