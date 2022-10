Le plus haut tribunal de France condamne à nouveau l’État pour pollution de l’air

Le plus haut tribunal administratif de France a condamné lundi l’État à payer deux nouvelles amendes de 10 millions d’euros (~ 177 millions de rands) chacune pour ne pas avoir amélioré la qualité de l’air dans les grandes villes du pays.

La sanction intervient après une première amende de 10 millions d’euros en 2021, et cinq ans après que le Conseil d’État, qui agit en tant que conseiller juridique de l’exécutif et en tant que cour suprême de justice administrative, a ordonné au gouvernement de réduire les niveaux d’azote dioxyde et particules fines dans plus d’une dizaine de zones pour se conformer aux normes européennes.

“A ce jour, les mesures prises par l’Etat ne garantissent pas une amélioration suffisante de la qualité de l’air pour respecter au plus vite les seuils de pollution”, a indiqué le Conseil d’Etat dans un communiqué. Il a déclaré que l’argent irait aux groupes environnementaux qui ont porté l’affaire.

Il a ajouté que malgré une certaine amélioration, quatre zones restaient particulièrement à risque : Toulouse, Paris, Lyon et Aix-Marseille.

La France fait partie de plusieurs membres de l’Union européenne que le plus haut tribunal de l’UE a jugés ces dernières années en violation des normes de qualité de l’air du bloc. Bruxelles estime que la pollution de l’air contribue à plus de 400 000 décès prématurés en Europe chaque année et a poussé les membres de l’UE à se conformer et à intenter des poursuites judiciaires contre ceux qui enfreignent les règles.

Les responsables du ministère de l’Environnement n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.