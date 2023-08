Le plus haut tribunal de Caroline du Sud, composé uniquement d’hommes, confirme l’interdiction de l’avortement pendant six semaines

Le nouveau plus haut tribunal de Caroline du Sud, composé uniquement d’hommes, a inversé mercredi sa position sur le droit à l’avortement, confirmant l’interdiction stricte de cette procédure pendant six semaines par l’État.

Le comité a annulé une décision antérieure dans laquelle le tribunal avait jugé qu’une restriction similaire était inconstitutionnelle.

Le tribunal a jugé mercredi que la protection de la constitution de l’État contre les « atteintes déraisonnables à la vie privée » n’incluait pas le droit à l’avortement, et que la loi de l’État se situait « dans la zone des décisions politiques raisonnables rationnellement liées à l’intérêt de l’État à protéger l’enfant à naître ». .

En mai, un juge avait suspendu temporairement la nouvelle loi de Caroline du Sud interdisant la plupart des avortements autour de six semaines de grossesse jusqu’à ce que la Cour suprême de l’État puisse réexaminer la mesure.

La décision de l’époque, rendue par le juge Clifton Newman, est intervenue environ 24 heures après que le gouverneur de l’État, Henry McMaster, a signé le projet de loi, ce qui signifiait que la Caroline du Sud revenait à une interdiction environ 20 semaines après la fécondation.

La nouvelle décision est un coup dur pour les militants des droits reproductifs. Mercredi, McMaster a salué la décision, publiant une déclaration disant : « La décision de la Cour suprême marque un moment historique dans l’histoire de notre État et est le point culminant d’années de travail acharné et de détermination de tant de personnes dans notre État pour garantir que le caractère sacré de la vie. est protégé. »

Il poursuit : « Avec cette victoire, nous protégeons la vie d’innombrables enfants à naître et réaffirmons la place de la Caroline du Sud comme l’un des États les plus pro-vie d’Amérique. »

La décision a été de 4 contre 1, le juge en chef Donald Beatty étant minoritaire.

Planned Parenthood, qui avait intenté une action en justice pour contester la loi, n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat et prévoyait une conférence de presse.

Lorsque l’assemblée législative de l’État a adopté le projet de loi très contesté en mai, le vote s’est déroulé principalement selon les lignes partisanes, à l’exception notable des cinq femmes membres du Sénat de l’État – trois républicaines, une démocrate et une indépendante – qui s’y sont toutes opposées.

La nouvelle loi a été adoptée après que la Cour suprême de l’État a annulé en janvier une précédente loi sur l’avortement, par 3 voix contre 2.

Cependant, l’auteur de cette décision, la juge Kaye Hearn, a depuis pris sa retraite. En février, la législature républicaine de Caroline du Sud a remplacé Hearn, qui était la seule femme siégeant au tribunal, composé de cinq membres, par le juge Garrison Hill, qui a voté en faveur du respect de la nouvelle loi mercredi.

Le juge John Few a également changé son vote, estimant que la nouvelle loi comblait les lacunes de l’ancienne en expliquant plus en détail le raisonnement du législateur et en exigeant que les régimes d’assurance maladie couvrent la contraception.

Beatty, en dissidence, a déclaré que la nouvelle loi était essentiellement la même que la précédente que le tribunal avait invalidée et que le tribunal aurait dû suivre sa conclusion antérieure.

« Le résultat d’aujourd’hui pèsera sûrement lourdement sur le public et les professionnels de la santé de notre État, à la lumière de la menace de sanctions pénales imposées aux praticiens et du préjudice grave qui pourrait survenir aux femmes qui pourraient se voir refuser des soins de santé reproductive dans cette incertitude », a-t-il écrit. .

La victoire du lobby anti-avortement et des législateurs ultra-conservateurs à l’assemblée générale de l’État est intervenue un peu plus d’un an après que la Cour suprême américaine a annulé le droit fédéral de recourir à l’avortement aux États-Unis en annulant l’arrêt Roe v Wade, redonnant ainsi le pouvoir à Il appartient aux différents États de légiférer en la matière.