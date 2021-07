Le plus haut tribunal d’Ankara juge que la détention d’un législateur pro-kurde a violé ses droits

Gergerlioglu, qui avait siégé à la législature turque en tant que membre du Parti démocratique des peuples (HDP), a été déchu de son statut parlementaire en mars pour avoir partagé des commentaires du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sur les réseaux sociaux plusieurs années plus tôt.

Plus tard, il a été emprisonné pour « diffusion de propagande terroriste » après que la plus haute cour d’appel du pays a confirmé sa condamnation en 2018.

La plus haute juridiction turque a déclaré que Gergerlioglu avait le droit de participer à des activités politiques et de siéger au parlement du pays, déclarant que ses droits à la liberté et à la sécurité personnelles avaient été violés.

Suite à la décision de la Cour constitutionnelle jeudi, Gergerlioglu a été libéré de prison et l’affaire a été renvoyée au parlement afin qu’il puisse regagner son siège à l’Assemblée législative.

Répondant après avoir été libéré, Gergerlioglu tweeté cette « Le peuple a gagné. La démocratie a gagné », appeler la décision du tribunal « une décision historique » cette « mettre fin à l’illégalité » du mouvement pour le dépouiller de son pouvoir politique et l’emprisonner.

Des milliers de membres du groupe HDP ont déjà été inculpés pour les liens du parti avec le PKK, qui est interdit en Turquie en tant que groupe terroriste. Après la libération de Gergerlioglu jeudi, le HDP a tweeté pour demander la libération immédiate de 10 des députés du parti et de 4 000 de ses membres qui sont toujours en prison.

La Cour constitutionnelle a ordonné la libération du député HDP, Omer Faruk Gergerlioglu. (@gergerliogluof)10 députés et 4000 membres du HDP restent en prison et doivent être libérés. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés immédiatement.#SolidaritéAvecHDPpic.twitter.com/vxeeeZ3Htx — HDP Europe (@HDP_Europe) 1 juillet 2021

La décision selon laquelle les droits de Gergerlioglu ont été violés par sa détention intervient malgré le fait que la Cour constitutionnelle ait accepté un acte d’accusation en juin du plus haut procureur de Turquie cherchant à interdire le HDP pour ses liens avec le PKK et les militants, et ouvrant la voie à l’interdiction du parti.

