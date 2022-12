Le plus haut responsable russe de la protection de l’enfance est également son kidnappeur en chef

Commentez cette histoire Commentaire

Oleksandr n’a pas vu sa mère depuis que les soldats russes ont capturé le couple à Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, en avril et l’ont emmenée. À 12 ans, il n’a échappé à l’adoption dans une famille russe que parce qu’il s’est souvenu du numéro de téléphone de sa grand-mère et l’a appelée pour qu’elle vienne le sauver. Les responsables russes de l’aide sociale par procuration en Ukraine occupée l’ont découragée, l’avertissant de violents combats.

“Ils ont dit qu’ils l’enverraient dans un orphelinat ou qu’ils trouveraient une famille en Russie”, a déclaré sa grand-mère, Lyudmila, d’Ichnya, dans la région de Tchernihiv, au nord de l’Ukraine. « Je leur ai dit : ‘Je vais risquer ma vie. Je viendrai le chercher. Je les suppliais de ne pas l’envoyer en Russie.

« Ils m’ont dit : ‘Ça va être très dur, et la paperasse est épouvantable.’ J’ai dit que je m’en fichais », a déclaré Lyudmila. Le Washington Post l’identifie ainsi qu’Oleksandr par leurs prénoms uniquement pour les protéger des représailles.

Alors que les Ukrainiens sont confrontés à des obstacles logistiques de taille pour récupérer les enfants emmenés en Russie, le président russe Vladimir Poutine a publié en mai dernier un décret permettant aux Russes d’adopter rapidement et facilement des enfants ukrainiens.

La politique est vigoureusement poursuivie par la commissaire aux droits de l’enfant de Poutine, Maria Lvova-Belova, qui préconise ouvertement de dépouiller les enfants de leur identité ukrainienne et de leur apprendre à aimer la Russie. Au printemps dernier, Lvova-Belova a personnellement adopté un garçon ukrainien – un orphelin qui avait été évacué de la ville ukrainienne assiégée de Marioupol, qui était sous les bombardements intensifs de la Russie, d’abord à Donetsk, puis dans un sanatorium près de Moscou. Lvova-Belova a également parlé publiquement de ses efforts pour changer son point de vue.

C’est un crime de guerre potentiel d’éloigner des enfants pendant un conflit ou de changer leur nationalité, mais la Russie a gardé le secret sur le nombre d’enfants ukrainiens qui ont des familles ou des parents qui veulent qu’ils rentrent chez eux. Lvova-Belova a insisté sur le fait qu’aucune n’avait de famille ukrainienne, tandis que les responsables ukrainiens disent que tous appartiennent à l’Ukraine.

“La Russie a modifié sa loi sur l’adoption pour donner ces enfants à des familles russes dès que possible”, a déclaré Alexandra Romantsova du Centre pour les libertés civiles à Kyiv, qui documente d’éventuels crimes de guerre russes et a remporté le prix Nobel de la paix 2022. « Dans ces familles, les enfants sont tenus à l’écart de la vérité, de sorte qu’ils ne leur donnent aucune chance de garder un lien avec les Ukrainiens ou l’identité ukrainienne. C’est l’une des façons dont la Russie essaie de détruire l’identité ukrainienne.

Daria Herasymchuk, haut responsable ukrainien des droits de l’enfant, a déclaré le mois dernier que 10 764 enfants ukrainiens avaient été signalés par des parents, des familles ou des amis comme ayant été expulsés par la Russie sans leurs parents.

Lors d’une conférence de presse le 26 octobre, Lvova-Belova a déclaré qu’environ 2 000 “enfants non accompagnés” d’Ukraine avaient été “évacués” vers la Russie, principalement vers des orphelinats et d’autres foyers collectifs, tandis que “350 orphelins du Donbass ont déjà été placés dans des familles d’accueil”. dans 16 régions de Russie, mais un millier d’enfants supplémentaires attendent de nouveaux parents.

Lvova-Belova n’a pas répondu aux demandes répétées d’interview.

En août, le Département de la famille et des enfants de la région russe de Krasnodar a publié une déclaration sur son site Web selon laquelle plus de 1 000 enfants ukrainiens avaient été adoptés par des familles de villes éloignées, notamment Tyumen, Irkoutsk, Kemerovo et même le territoire de l’Altaï, à plus de 2 000 miles d’Ukraine.

Trois cents autres étaient en attente d’adoption, a indiqué le ministère. Après un tollé, la page a été rapidement supprimée, mais une copie est archivée.

Le Kremlin a fait triompher la propagande du retrait des enfants, avec des photos et des vidéos collées sur son site Internet et à la télévision d’État. Plusieurs familles ukrainiennes ont déclaré au Post que leurs enfants avaient été informés qu’ils seraient adoptés par des Russes, bien qu’ils aient leurs propres familles.

Après les annexions illégales revendiquées par la Russie du territoire ukrainien, les autorités russes ont redoublé d’efforts, insistant sur le fait que les enfants de ces quatre régions étaient désormais russes. Un nombre indéterminé a été emmené dans des orphelinats et des foyers pour enfants handicapés avant le retrait de la Russie de Kherson le mois dernier.

Human Rights Watch a rapporté le 12 décembre dans une communication au Comité des droits de l’enfant de l’ONU que le nombre de transferts illégaux forcés d’Ukrainiens, y compris d’enfants, vers la Russie “reste incertain”. Il a appelé la Russie à suspendre toute nouvelle adoption.

En juillet, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a signalé que 2 000 enfants ukrainiens avaient été renvoyés en Russie alors qu’ils avaient des familles en Ukraine.

Les Ukrainiens qui ont perdu leurs enfants font face à une résistance bureaucratique – et souvent à un danger – en essayant de les ramener chez eux.

La famille d’Oleksandr a été déchirée lors des attaques russes contre Marioupol. Le 24 mars, Oleksandr a été touché à un œil lors d’une attaque au missile russe. Sa mère, Snezhana, l’a précipité pour une aide médicale, et ils ont ensuite été capturés par les forces russes. Les Russes ont ensuite envoyé le garçon, connu sous le nom de Sasha, dans un hôpital de Donetsk, en Ukraine occupée, où on lui a dit qu’il serait adopté par des Russes car il n’avait pas de parents.

« Les Russes ont dit : ‘Toi, maman, écarte-toi. Nous emmenons votre fils à l’hôpital. Sasha s’est mise à pleurer et a dit : ‘Non, s’il te plaît, je veux rester avec ma mère et comment vais-je la retrouver plus tard ?’ », a déclaré Lyudmila, racontant ce que son petit-fils lui avait dit lorsqu’il avait réussi à emprunter un téléphone six jours plus tard. Le garçon était terrifié.

“Ils lui ont parlé de l’Ukraine et de la Russie là-bas et lui ont dit que l’Ukraine est mauvaise et que les Ukrainiens sont mauvais”, a déclaré Lyudmila. “Ils ont forcé les enfants à parler russe.”

Lvova-Belova, commissaire aux droits de l’enfant de Poutine, est une mère religieusement dévote de 22 enfants. Après avoir adopté Filip, un adolescent orphelin de Marioupol, elle a déclaré aux médias russes que son cœur s’était arrêté de battre lorsqu’elle l’avait vu lors d’une visite officielle. « J’ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans cet enfant, dit-elle. Filip a accordé des interviews aux médias russes décrivant comment sa mère est décédée d’un cancer en 2017 et qu’il a été abandonné par son beau-père au milieu des bombardements de Marioupol.

En août, Lvova-Belova a déclaré lors d’une conférence en Extrême-Orient russe que Filip devait changer ses habitudes ukrainiennes. “Mon fils adoptif court après mes jeunes enfants et dit : ‘Je vais manger le Moscovite.’ Et cela se manifeste dans tout », a-t-elle déclaré. « Il leur raconte comment il avait l’habitude de sortir avec un drapeau pour manifester en faveur de l’Ukraine, comment il avait l’habitude de célébrer diverses fêtes ukrainiennes. Et il en est fier !”

Les enfants comme lui “ne sont pas du tout proches de la culture et de l’histoire de la Russie, et ils l’admettent ouvertement”, a déclaré Lvova-Belova. Mais elle a déclaré aux journalistes en septembre que l’assimilation fonctionnait. Au début, les enfants ukrainiens emmenés en Russie chantaient l’hymne national ukrainien et insultaient Poutine, a-t-elle dit “mais ensuite cela se transforme en amour pour la Russie”.

Pour éviter les zones de combat, Lyudmila, la grand-mère d’Oleksandr, a voyagé d’Ukraine via la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la Russie et dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie pour le récupérer.

“Sasha était folle de joie et j’étais extatique. Nous nous sommes embrassés », a-t-elle déclaré. Ils sont partis aussi vite que possible, mais Lyudmila a déclaré avoir été longuement interrogée et pressée par des responsables de la sécurité de Donetsk occupé de rester. “J’ai dû mentir un peu”, a-t-elle déclaré. “C’était la seule issue.”

Olga Lopatkina et son mari, Denis, de Vuhledar, en Ukraine, ont dû faire face à des obstacles similaires en essayant de récupérer six de leurs neuf enfants, après que les enfants, âgés de sept à 17 ans, se soient retrouvés bloqués dans un sanatorium de Marioupol du côté russe de la ligne de front par des russes. attaques. Onze enfants d’autres familles se trouvaient dans le même établissement. À l’approche des attaques de Vuhledar, les Lopatkins ont évacué vers la France avec trois enfants, déterminés à amener les six autres en France dès qu’ils le pourraient.

Le 19 mars, les 17 enfants ont été emmenés dans une clinique de Donetsk. Lopatkina a envoyé tous les documents requis pour récupérer ses six enfants à la maison, mais a été refusée par les responsables de l’aide sociale alignés sur Moscou. Les responsables ont dit aux enfants qu’ils seraient adoptés par des Russes, a-t-elle dit.

“C’était un enlèvement”, a déclaré Lopatkina. « Le pire, c’est qu’ils disaient toujours à nos enfants : ‘oublie juste tes parents. C’est ça. Vous irez en Russie et vous serez des Russes. Tout au long, ils disaient à nos enfants qu’ils seraient mieux en Russie. … Tes parents, ils t’ont abandonné. Ils ne veulent pas de toi.

Lorsque les autorités ont bloqué leur retour chez leurs parents, le fils aîné, Timofei, 17 ans, a déclaré qu’il était « extrêmement bouleversé et plutôt désespéré. Quand j’ai appris la décision, j’ai été choqué. Eleonora Fedorenko, la responsable de l’aide sociale à Donetsk, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les responsables ont fait pression sur Timofei pour qu’il accepte d’aller en Russie avec ses cinq frères et sœurs, promettant qu’il deviendrait riche et mènerait une belle vie, a déclaré Lopatkina. Il a refusé et finalement elle s’est arrangée pour que ses enfants aillent en France.

« La Russie n’a-t-elle pas ses propres enfants ? dit Lopatkina. « Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin du nôtre. Je suppose que c’est juste pour [hurt] nous.” Le sort des 11 autres enfants également emmenés du sanatorium de Marioupol à la clinique de Donetsk n’est pas connu.

Lvova-Belova a été sanctionnée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Union européenne, le Canada, l’Australie et la Suisse pour l’adoption forcée d’enfants ukrainiens dans des familles russes. Elle a qualifié les accusations de “fausses”.

Elle et d’autres responsables russes affirment que tous les enfants ukrainiens adoptés n’avaient pas de famille. Mais deux frères et sœurs ukrainiens, Makar et Zakhar, âgés de huit et neuf ans, interrogés par les médias d’État dans un train en route pour rencontrer les Russes qui les adoptent, ont déclaré qu’ils avaient une grand-mère qui avait essayé de les contacter.

L’interview faisait partie d’un certain nombre de cascades de propagande mettant en vedette Lvova-Belova et des politiciens russes, dont le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, et montrant des enfants ukrainiens recevant des ballons colorés et des jouets en peluche et remis à des parents russes. Vorobyov n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Larysa Yahodinska d’Orene, dans le nord de l’Ukraine, a déclaré qu’elle avait dû traverser une forêt minée avec des gardes-frontières ukrainiens pour récupérer son fils de 17 ans, Vladislav, qui a été capturé par des soldats russes le 5 mars et envoyé dans un orphelinat en Biélorussie.

Les soldats avaient détenu Vladislav et un frère aîné et les avaient bandés les yeux, battus et torturés avant que Vladislav ne soit emmené en Biélorussie, a-t-elle déclaré. Human Rights Watch a rapporté que de nombreux enfants ont été fouillés dans des camps de filtration russes, certains étant séparés de leurs parents ou détenus.

Yahodinska a finalement convaincu les responsables d’amener Vladislav à la frontière, où ils ont été réunis. Le fils aîné serait emprisonné en Russie.

Lvova-Belova a qualifié d'”incompréhensibles” les demandes ukrainiennes de retour des enfants ukrainiens et a accusé les parents, séparés de leurs enfants par les attaques russes, de les avoir abandonnés. “Et maintenant, pour une raison quelconque, ils veulent récupérer les enfants”, a-t-elle déclaré, décrivant un cas.

Poutine a applaudi sa promotion zélée des enlèvements d’enfants ukrainiens. Condamnant les sanctions occidentales à son encontre, il a déclaré en septembre : « Nous devrions la remercier et lui faire une profonde révérence.