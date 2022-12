Le plus haut responsable électoral de Géorgie appelle à la fin du système de second tour

ATLANTA – Brad Raffensperger, secrétaire d’État géorgien, a appelé la législature de l’État à mettre fin à l’utilisation des concours de second tour lors des élections générales de mercredi, une décision potentielle qui remanierait le système fortement débattu de sélection de ses dirigeants en Géorgie.

M. Raffensperger, un républicain qui supervise les élections de l’État, a cité le calendrier récemment condensé pour le second tour des élections comme un problème, affirmant qu’il avait mis une pression supplémentaire sur les agents électoraux. La fenêtre de ruissellement a été raccourcie à quatre semaines contre neuf en vertu d’une loi électorale majeure de 2021 soutenue par les législateurs républicains de l’État.

“Personne ne veut s’occuper de politique au milieu de ses vacances en famille”, a déclaré M. Raffensperger dans un communiqué de presse. “C’est encore plus difficile pour les comtés qui ont eu du mal à respecter tous leurs délais, un audit électoral et à exécuter un second tour dans un délai de quatre semaines.”

M. Raffensperger n’a aucun pouvoir législatif et n’a entériné aucun autre changement spécifique mercredi. Mais son soutien précoce à l’élimination du système de ruissellement pourrait influencer la façon dont les législateurs républicains des États abordent la question.