Le plus haut responsable de Poutine s’est précipité à l’hôpital après avoir fui la Russie pour protester contre la guerre en Ukraine

Un responsable de VLADIMIR Poutine a été transporté d’urgence à l’hôpital pour un “empoisonnement présumé” des mois après avoir fui la Russie pour protester contre la guerre en Ukraine.

Anatoly Chubais a été placé en soins intensifs après s’être plaint d’engourdissements dans les bras et les jambes.

L'ancien partisan de Poutine Anatoly Chubais a été transporté d'urgence à l'hôpital avec un "empoisonnement présumé"

Chubais avec sa femme Avdotya Smirnova, qui a déclaré que l'ancien initié du Kremlin était dans un état "instable" à l'hôpital

Des spécialistes des combinaisons de matières dangereuses ont été vus affluer dans la chambre de Chubais après qu’il soit tombé malade dans un pays non spécifié en Europe.

Le rapport est venu de la journaliste et ancienne candidate à la présidentielle russe, Ksenia Sobchak.

L’homme de 67 ans a été initialement diagnostiqué avec le syndrome de Guillain-Barré – une maladie rare et potentiellement mortelle qui affecte les nerfs – mais les enquêteurs gardent l’esprit ouvert suite à des cas répétés où les ennemis de Poutine ont été empoisonnés à mort.

Sobtchak a déclaré : “Dans ce cas, le diagnostic peut changer.”

Elle a déclaré que «la pièce où se trouvait Chubais lorsqu’il se sentait mal a été examinée par des spécialistes en combinaisons de protection chimique.

“Et la police a interrogé tous les témoins.”

Sa femme Avdotya Smirnova, 56 ans, réalisatrice, a déclaré que son état était “instable”, a déclaré Sobtchak.

“C’est devenu mauvais, tout à coup les bras et les jambes sont devenus engourdis.”

Chubais lui-même aurait déclaré : « J’ai été hospitalisé dans l’une des cliniques européennes avec un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré. Une condition de gravité modérée, stable.”

Au moins cinq oligarques russes proches de Poutine ont été assassinés alors que le président purgeait son cercle restreint d’anciens alliés riches.

Depuis le début de l’année, quatre patrons de l’industrie gazière liés au tyran et un haut responsable médical sont morts dans des circonstances mystérieuses.

Mais des sources pensent qu’ils ont peut-être été assassinés car il est affirmé qu’il y avait des similitudes dans leur mort.

Le 25 février – le lendemain du jour où Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine – le corps d’Alexander Tyulakov, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau de directeur général adjoint – a été découvert mort par son amant.

Le cou de l’homme de 61 ans était dans un nœud coulant dans sa maison de 500 000 £.

À peine trois semaines auparavant – dans le même lotissement fermé d’élite de la région de Leningrad – Leonid Shulman, responsable des transports chez Gazprom Invest, a été retrouvé mort.

L’homme de 60 ans a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Pendant ce temps, le riche Vladislav Avayev, 51 ans, ancien vice-président de Gazprombank et ancien responsable du Kremlin, a été retrouvé abattu dans son penthouse d’élite à Moscou.

Et quelques jours plus tard, Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé mort par pendaison en Espagne.

Protosenya était un ancien vice-président de Novotek, une société étroitement liée au Kremlin.

Chubais a quitté son poste d’envoyé spécial de Poutine auprès des organisations internationales en mars – et a quitté la Russie pour vivre en exil en signe de protestation contre la guerre, selon les médias.

Il est considéré comme le plus haut responsable russe à démissionner pour cette raison.

C’est un ancien vice-Premier ministre du Kremlin qui a dirigé la privatisation de l’économie russe après la chute du communisme dans le gouvernement de Boris Eltsine.

Il est resté une figure clé sous Poutine et de 1998 à son exil cette année, il a dirigé le monopole d’État russe de l’électricité RAO UES et sa société de nanotechnologie RUSNANO.

Début juin, il a été photographié dans un supermarché chypriote, et plus tôt, il a été rapporté qu’il s’était rendu en Israël et en Turquie.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare et grave qui peut mettre la vie en danger et qui affecte les nerfs des pieds, des mains et des membres.

Il provoque des engourdissements, de la faiblesse et de la douleur.

