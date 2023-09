Si le Sénat donne la priorité à « l’Ukraine plutôt qu’à l’Amérique », cela pourrait conduire à de « vrais problèmes », déclare Kevin McCarthy.

Toute aide à l’Ukraine devrait être retirée du projet de loi de dépenses américain afin d’éviter une fermeture du gouvernement fédéral, a déclaré le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy.

Samedi est la date limite pour que les législateurs se mettent d’accord sur le budget fédéral et évitent une crise qui mettrait en suspens des programmes clés et entraînerait, entre autres, des retards dans les paiements des employés du gouvernement.

Vendredi, la Chambre n’a pas réussi à adopter un projet de loi de dernière minute visant à prolonger le financement gouvernemental au-delà du 30 septembre. Il a été rejeté par 232 voix contre 198, tous les démocrates et 21 des collègues républicains de McCarthy s’étant opposés à la législation.

« Je pense que si nous avions un accord propre sans l’Ukraine, nous pourrions probablement le faire passer », a-t-il ajouté. » a déclaré le président de la Chambre à CNN après le vote.

McCarthy a prévenu que si « Le Sénat met l’Ukraine en avant et se concentre sur l’Ukraine plutôt que sur l’Amérique, je pense – je pense que cela pourrait causer de réels problèmes. »

Dans un message ultérieur sur X (anciennement Twitter), il a réitéré que le « malavisé » Le projet de loi du Sénat, qui inclut une aide à Kiev, a «aucune voie à suivre et il est mort à son arrivée.















Cependant, McCarthy a déclaré que la Chambre continuerait à travailler « autour de l’horloge » trouver un moyen de garder le gouvernement ouvert.

D’autres votes sur la question devraient avoir lieu samedi, selon les dirigeants républicains de la chambre basse.

Le soutien à l’Ukraine aurait déjà été réduit de 25 milliards de dollars à 6,2 milliards de dollars à la suite des négociations entre les législateurs en début de semaine. Mais de nombreux partisans de la ligne dure républicaine insistent pour qu’il soit entièrement supprimé du budget.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a averti cette semaine que le Pentagone ne pourrait soutenir l’Ukraine que pour « quelques semaines » si le Congrès ne parvient pas à adopter un nouveau projet de loi de financement.

La semaine dernière, McCarthy a rejeté la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky de s’adresser à la Chambre lors de sa visite aux États-Unis, comme il l’avait fait l’année précédente lorsque la Chambre était sous direction démocrate. Les deux hommes se sont entretenus à huis clos.

Avant la réunion, le président de la Chambre des représentants a déclaré avoir demandé à Zelensky d’expliquer ce que Kiev faisait avec les milliards déjà fournis par Washington depuis le début du conflit avec Moscou. McCarthy a déclaré que les contribuables demandaient : « Où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est le plan pour la victoire ?

EN SAVOIR PLUS:

L’Occident doit dire à l’Ukraine combien de temps durera son soutien – chef de la sécurité

Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré à The Economist qu’il « détecter » affaiblissant le soutien de l’Occident à son pays. Cette semaine, le ministre ukrainien des Finances, Sergueï Marchenko, a admis que le nombre de ceux qui étaient prêts à donner de l’argent à Kiev était « de plus en plus petit » et cela « De nombreuses questions se posent quant au montant que les contribuables de ces pays sont prêts à nous financer. »

Dans le même temps, le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Alexeï Danilov, a suggéré que l’Occident indique à Kiev exactement combien de temps il envisage de le soutenir.