Le plus haut républicain américain subit un nouvel « épisode de santé »

Le sénateur Mitch McConnell s’est figé lors d’une conférence de presse au Kentucky

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, s’est figé mercredi lors d’une conférence de presse et a dû être emmené par ses collaborateurs. Son porte-parole a affirmé plus tard que l’homme de 81 ans « Je me suis senti momentanément étourdi. »

McConnell s’exprimait au forum gouvernemental de la Chambre de commerce du nord du Kentucky à Covington environ 20 minutes avant l’épisode, selon la chaîne de télévision locale WLWT. Une vidéo publiée par l’un de leurs journalistes sur X, anciennement Twitter, montre les yeux de McConnell révulsés et la bouche ouverte pendant un moment.

Un assistant s’est approché et a demandé au sénateur s’il allait bien. Puis elle a fait un clin d’œil aux journalistes et a dit : « Je suis désolé, nous allons tous avoir besoin d’une minute. » McConnell réussit à se concentrer et à répondre doucement à une autre question, mais ne sembla ensuite pas entendre la suivante.

Un deuxième assistant est venu et l’a aidé à descendre du podium, où il « s’est rattrapé comme s’il allait tomber en s’approchant d’une chaise » selon WLWT.

DERNIÈRES NOUVELLES : Le sénateur Mitch McConnell semble avoir un autre épisode effrayant dans la foule médiatique à Covington aujourd’hui. Des assistants ont dû intervenir pour l’aider et répéter les questions. Il a finalement été emmené. Nous aurons la vidéo complète sur @WLWT pic.twitter.com/q9ex5MHxLV – Hannah Thomas (@HannahPThomas) 30 août 2023

McConnell « Je me suis senti momentanément étourdi et j’ai fait une pause lors de sa conférence de presse aujourd’hui », a déclaré son porte-parole dans un communiqué par la suite. Le sénateur « se sent bien » mais consultera un médecin avant son prochain événement, a ajouté le porte-parole.

En savoir plus Ally répond aux allégations de santé concernant le principal sénateur républicain américain

Il s’agit du deuxième épisode de ce type en un peu plus d’un mois pour le plus haut républicain du Sénat américain. Il avait gelé sa peine lors d’une conférence de presse à Capitol Hill fin juillet, laissant place à des spéculations sur une crise partielle ou un accident vasculaire cérébral.

Le Kentuckien de 81 ans a également subi trois chutes cette année, la plus grave ayant entraîné une commotion cérébrale et une côte cassée, le mettant en convalescence pendant six semaines.

McConnell dirige la minorité républicaine au Sénat américain et entretient des relations amicales avec les démocrates au pouvoir, y compris le président Joe Biden, qui a été son collègue au Sénat pendant plus de 20 ans.

Interrogé sur l’état de santé de McConnell, Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il avait l’intention d’appeler le sénateur plus tard dans la journée, le décrivant comme « un bon ami, sans blague. » Biden a 80 ans et a également des difficultés à marcher et à parler, même si la Maison Blanche a insisté sur le fait qu’il était en excellente santé.