Le plus haut représentant catholique de Terre Sainte appelle au cessez-le-feu à Gaza et à une solution à deux États pour le Moyen-Orient

NEW YORK – Tout en admettant qu’il n’est pas « réaliste » d’espérer la paix dans un avenir proche, le plus haut responsable catholique de Terre Sainte a néanmoins appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et à de réels progrès vers une solution à deux États. au conflit israélo-palestinien.

« Il est temps d’aller à la racine des problèmes en Terre Sainte, et pas seulement de trouver des solutions temporaires », a déclaré le cardinal italien Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, le 27 janvier.

“Personne, compte tenu de la situation dramatique que nous vivons, n’est prêt à accepter quelque chose de temporaire”, a-t-il déclaré.

Pizzaballa, 58 ans, a fait ces commentaires aux journalistes lors d’une récente visite à Chicago pour rencontrer des catholiques arabes locaux. Il a déclaré qu’il était « nécessaire maintenant » qu’Israël et le Hamas acceptent un cessez-le-feu comme première étape vers une éventuelle solution à deux États.

« Nous devons nous attaquer aux problèmes à la racine et trouver une solution permanente – une solution à deux États », a-t-il déclaré. « Israël, la Palestine, avec Jérusalem au cœur. »

“Je sais que cela semble très loin de la réalité, mais il est temps de parler sérieusement de cette perspective, sinon une solution temporaire n’est qu’une pause entre une guerre et une autre guerre, et c’est ce dont nous ne voulons plus”, » a déclaré Pizzaballa, qui dirige la communauté catholique de Terre Sainte depuis 2020.

Pizzaballa a reconnu qu’il n’était pas réaliste d’espérer la paix dans un avenir proche.

« Il est trop tôt et il n’est pas réaliste de parler de paix maintenant. La paix n’est pas seulement un accord. C’est le désir de vivre près les uns des autres en paix dans un cadre convenu par tous », a déclaré Pizzaballa. “Nous ne sommes pas encore là.”

« Nous ne savons pas quand nous y arriverons, mais la première chose à faire est de mettre fin à la violence et ensuite de commencer à trouver d’autres moyens de résoudre les problèmes », a-t-il déclaré.

Lors de sa visite à Chicago, Pizzaballa a rencontré la communauté arabe catholique à l’église Our Lady of the Ridge à Chicago Ridge. Il a célébré une messe le 27 janvier, à laquelle ont participé plus de 400 arabes catholiques, ainsi que le clergé archidiocésain et les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre.

Pizzaballa a également rencontré la communauté Notre-Dame de Terre Sainte, un groupe paroissial au service des catholiques arabes. La communauté s’est réunie depuis plus d’un an avec le Patriarcat latin de Terre Sainte, envoyant des prêtres pour de courtes périodes.

Selon des chiffres récents publiés par le ministère palestinien de la Santé, le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 26 000 morts, avec plus de 1,5 million de personnes déplacées. Ces chiffres sont cependant contestés.

Le 18 janvier, l’Union européenne a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent dans la guerre, à condition que le Hamas soit démantelé et que tous les otages soient libérés.

Ces derniers jours, les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne et plusieurs autres pays européens ont suspendu le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) après des allégations d’Israël selon lesquelles une douzaine de ses membres du personnel ont été impliqués dans l’attaque sournoise du Hamas du 7 octobre qui a déclenché le conflit.

Les Nations Unies ont exhorté les pays à reconsidérer leur décision, citant les conditions humanitaires désastreuses à Gaza.

Pizzaballa n’a pas répondu à un Nœud demande de commentaires sur les allégations de l’UNRWA et l’impact de la suspension de l’aide.

Dans ses remarques à Chicago, Pizzaballa a qualifié la situation globale à Gaza de « très problématique et complexe ». Il a déclaré qu’il était du devoir de la communauté internationale de faire pression sur les deux parties pour qu’elles trouvent une solution.

« La pression de la communauté internationale est très importante pour aider les deux parties à faire davantage de compromis. Les deux parties savent très bien qu’elles doivent faire des compromis, mais apparemment, d’après ce que j’ai compris, cela ne suffit pas », a déclaré Pizzaballa.

« Ils ont besoin de plus de pression pour parvenir à une conclusion visant à mettre un terme à cette violence et à commencer à envisager des perspectives différentes », a-t-il déclaré.

Pizzaballa a déclaré qu’il était « assez souvent » en contact avec le pape François et que le pontife appelle presque chaque jour la seule paroisse catholique de Gaza pour « les soutenir moralement ».

Il a ajouté que l’Église a un rôle à jouer pour que les deux parties trouvent une solution pacifique pour mettre fin à la guerre.

“Nous devons concilier nos divergences et essayer également de travailler discrètement mais obstinément au dialogue entre les parties”, a déclaré Pizzaballa. « Nous ne devons pas nécessairement jouer le rôle de médiateur, mais contribuer à créer les conditions – les conditions religieuses, les conditions sociales – pour y parvenir. »

