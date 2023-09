Le plus haut patron syndical lance une attaque cinglante contre le parti travailliste de Sir Keir Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un chef syndical a lancé une attaque cinglante contre Keir Starmer, comparant le leader travailliste à « un vendeur de voitures qui ne fait que vendre du savon ».

Mark Serwotka, le chef du syndicat représentant les fonctionnaires, a déclaré que Sir Keir n’était « pas la personne la plus engageante » et l’a accusé de manquer de « vision ».

S’exprimant lors du congrès annuel des syndicats du TUC à Liverpool, le chef du Syndicat des services publics et commerciaux, M. Serwotka, a déclaré : L’indépendant: « Nous ne voulons pas de vendeurs de voitures s’ils veulent juste vendre du savon.

« Il n’est pas nécessaire d’être le meilleur orateur du monde, mais il faut des politiques et une vision, et je pense que c’est ce qu’ils n’ont pas pour le moment. »

Répondant à la question de savoir si cela signifie que le PCS ne veut pas d’un gouvernement travailliste, il a déclaré : « Nous voulons clairement un gouvernement travailliste, même s’il n’est pas très bon. »

Mais il a déclaré : « Leur discours actuel est que les conservateurs sont terribles et que nous sommes meilleurs qu’eux. »

Il a ajouté que la chef adjointe Angela Rayner avait été « très bien accueillie » à la conférence du TUC, mais que Sir Keir n’était présent qu’au dîner, ajoutant : « Cela vous montre quel est leur problème. »

M. Serwotka a également dénoncé la répression contre les petits bateaux de Sir Keir Starmer, affirmant que cela n’avait pas abouti.

Il a affirmé que le plan du parti visant à lutter contre les gangs de passeurs « ne fonctionnera tout simplement pas », appelant Sir Keir à adopter une approche « humaine et pratique » pour canaliser les migrants.

Ses commentaires interviennent alors que le leader travailliste se prépare à se rendre à La Haye pour rencontrer des responsables de l’agence juridique européenne Europol afin de discuter de la manière dont un gouvernement travailliste s’attaquerait aux gangs de passeurs.

Il s’apprête à présenter des plans visant à « écraser » les gangs criminels qui font passer clandestinement des personnes au Royaume-Uni et à « mettre de l’ordre à la frontière ».

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

M. Serwotka a déclaré que cette approche équivalait à un « pansement collant ». « Les gens essaieront toujours, donc si vous éliminez un gang criminel, cela ne règle pas le vrai problème », a-t-il déclaré.

Si les travaillistes poursuivent leur approche, « ils entreront au gouvernement et auront toujours le problème des petits bateaux qui arriveront après deux ans ».

Il ne parviendra pas non plus à faire face à « la misère humaine et au désespoir » auxquels sont confrontés ceux qui traversent la Manche, a déclaré M. Serwotka.

Il a appelé les travaillistes à « être courageux et à saisir l’ortie », définissant ce qu’il a appelé une politique « humaine et pratique » pour mettre fin aux traversées en petits bateaux.

M. Serwotka a déjà attaqué le leader travailliste comme étant indigne de confiance, déclarant cette semaine à LBC que « si vous êtes élu en faisant dix promesses solennelles et que face à l’électorat, vous avez en fait déchiré la majorité de ces promesses, vous ne restez pas debout ». très haut dans la liste des dirigeants travaillistes dans mon livre ».

Dans une longue interview, M. Serwotka, qui quittera ses fonctions plus tard cette année après plus de deux décennies à la tête du PCS, a déclaré que Priti Patel et Suella Braverman étaient « deux des pires secrétaires d’État que j’aie jamais vues ».

Il a déclaré : « Étant donné que Theresa May a envoyé des camionnettes dans des zones à forte population ethnique en disant ‘rentrez chez vous’, c’est une accusation considérable.

« Pour eux, c’est le mépris qu’ils semblent avoir à l’égard des règles normales de fonctionnement.

« Le fait qu’ils soient prêts à enfreindre la loi, le fait que Mme Braverman était prête à dépenser des sommes considérables même s’il n’y avait qu’une seule personne sur un vol vers le Rwanda.

« Pour eux, c’est juste de la politique à l’état brut. Je pense qu’ils pensent que la politique joue pour eux.»

L’alternative de PCS à la politique du gouvernement rwandais consisterait à introduire un « système de visa de passage sécurisé » pour ceux qui envisagent de traverser la Manche à risque.

M. Serwotka a déclaré qu’il avait présenté la proposition politique à la secrétaire d’État à l’Intérieur, Yvette Cooper, qui l’a rejetée.