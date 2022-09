SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le plus haut législateur chinois devait rencontrer les dirigeants sud-coréens, dont le nouveau président Yoon Suk Yeol, à Séoul vendredi, alors que les efforts de Yoon pour renforcer une alliance militaire avec Washington ont fait craindre que cela n’entrave les liens de Séoul avec Pékin .

Li Zhanshu, troisième dans la hiérarchie du Parti communiste chinois et l’un des plus proches confidents du président Xi Jinping, est le plus haut responsable chinois à visiter la Corée du Sud depuis l’arrivée de son prédécesseur en 2015. Le voyage de Li est considéré comme faisant partie des efforts de Pékin pour renforcer les liens. avec les pays voisins avant un congrès du Parti communiste le mois prochain qui accordera probablement à Xi un troisième mandat de cinq ans à la tête.

La visite de Li est également cruciale pour le gouvernement de Yoon car il veut assurer à Pékin que ses efforts pour renforcer l’alliance américaine et sa participation aux initiatives régionales dirigées par les États-Unis ont gagné la cible de la Chine, son plus grand partenaire commercial.

Li, président du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, dirige une délégation chinoise de 66 membres en Corée du Sud, dont trois hauts fonctionnaires. Vendredi après-midi, il doit rencontrer Yoon après des entretiens séparés avec le président de l’Assemblée nationale Kim Jin Pyo et d’autres dirigeants parlementaires sud-coréens sur la manière de renforcer la coopération entre les législatures des deux pays.

Plus tôt ce mois-ci, Li s’est rendu en Russie et a fait des commentaires dénonçant les sanctions contre la Russie, soulignant le soutien de Pékin à Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine malgré les affirmations de neutralité. Jeudi, Xi a rencontré le président russe Vladimir Poutine en marge d’un rassemblement régional en Ouzbékistan, et lors de la réunion, Poutine a remercié Xi pour son approche «équilibrée» de la crise ukrainienne et a fustigé la politique «laide» de Washington.

La rencontre de Li avec Yoon attire l’attention parce que Yoon a sauté le mois dernier une réunion en personne avec la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, qui s’est rendue à Séoul après un voyage à enjeux élevés à Taïwan. Yoon, qui était en vacances, s’est entretenu par téléphone avec Pelosi mais a fait face à des critiques nationales selon lesquelles il l’avait intentionnellement évitée pour ne pas provoquer la Chine. Yoon était le seul chef d’État à ne pas avoir rencontré Pelosi en personne lors de son voyage en Asie qui comprenait également Singapour, la Malaisie et le Japon.

Kim Heung-kyu, directeur de l’US-China Policy Institute de l’Université Ajou en Corée du Sud, a déclaré que la visite de Li avait une nature différente de celle de Pelosi car elle était venue ici après le voyage controversé à Taiwan. Mais il a ajouté que la Chine verrait probablement une signification symbolique dans la rencontre de Li avec un président sud-coréen que Pelosi n’a pas rencontré.

Les principaux sujets de discussion lors de la visite de Li seront probablement les plans de Séoul pour assurer un fonctionnement plus stable d’un système de défense antimissile américain en Corée du Sud, que la Chine considère comme une menace pour la sécurité ; un rôle chinois dans la lutte contre les menaces nucléaires nord-coréennes : et comment promouvoir des chaînes d’approvisionnement stables, selon certains experts.

La Corée du Sud et la Chine réaffirmeront probablement leurs positions respectives sur ces questions, M. Li devant relayer clairement les positions chinoises à leur sujet, a déclaré le professeur Kim Han-kwon de l’Académie diplomatique nationale de Corée.

On craint que l’inclinaison de Yoon vers Washington ne déclenche des représailles économiques de la part de la Chine, comme elle l’a fait lorsque la Corée du Sud en 2017 a autorisé les États-Unis à placer le système de défense de zone à haute altitude du terminal, ou THAAD, sur son sol. La Chine, qui affirme que son système radar peut espionner son territoire, a suspendu les tournées de groupe en Corée du Sud et a mené un boycott officieux des produits sud-coréens.

Kim, le professeur de l’académie, a déclaré que la Chine serait plus prudente cette fois car le lancement de telles représailles économiques ne donnerait pas à la Chine ce qu’elle veut, rapprocherait la Corée du Sud des États-Unis et aggraverait les sentiments anti-chinois en Corée du Sud.

“Dans le cas des différends THAAD, la Chine a ébranlé l’opinion publique en Corée du Sud et a fait subir à la Corée du Sud des pertes économiques”, a-t-il déclaré. «Mais finalement, ils n’ont pas réussi à faire supprimer le THAAD et les sentiments anti-chinois ont augmenté en Corée du Sud. Il y a également eu une réévaluation publique du renforcement de l’alliance Corée-États-Unis et d’une coopération en matière de sécurité Corée du Sud-États-Unis-Japon.

Le fonctionnement normal de la base THAAD dans le sud de la Corée du Sud a été compromis en raison de manifestations locales tentant de bloquer l’entrée de matériaux et d’équipements dans l’installation. La Chine a récemment affirmé que la Corée du Sud avait accepté de limiter les opérations de la base, ce que le gouvernement de Yoon a nié.

La Corée du Sud, 10e économie mondiale, est un important fournisseur de semi-conducteurs, d’automobiles, de smartphones et d’autres produits électroniques. Cela en ferait un partenaire attrayant à la fois pour les États-Unis et la Chine, selon certains experts.

“La Corée du Sud a un statut stratégique très important pour les États-Unis et la Chine, comme une cheville ouvrière pour eux”, a déclaré Kim, directeur de l’institut. « À moins que le gouvernement de Yoon Suk Yeol ne poursuive ouvertement une politique anti-chinoise, la Chine insistera probablement davantage sur un message d’amitié et de coopération envers la Corée du Sud, plutôt que sur des pressions, des conflits et des affrontements.

Les relations de coopération avec la Chine sont essentielles pour les espoirs de Séoul et de Washington de convaincre la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire. Bien qu’il y ait des questions sur l’influence de la Chine sur la Corée du Nord, on pense toujours qu’elle a le plus grand poids sur Pyongyang parmi les puissances régionales, car c’est le dernier grand allié diplomatique et le principal pipeline économique de la Corée du Nord.

D’un point de vue stratégique chinois, certains observateurs affirment que le rôle traditionnel de la Corée du Nord en tant que rempart contre l’influence américaine sur la péninsule coréenne s’est accru au milieu de la concurrence prolongée entre la Chine et les États-Unis. En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis d’imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord au Conseil de sécurité de l’ONU pour ses essais de missiles cette année.

