Le plus haut juge américain chargé des faillites démissionne suite à une enquête éthique

Par Dietrich Knauth et Nate Raymond

(Reuters) – Le juge américain des faillites David Jones à Houston a démissionné après qu’une cour d’appel fédérale a ouvert une enquête éthique motivée par une relation amoureuse jusqu’alors non révélée avec un avocat dont le cabinet avait des affaires devant son tribunal, mettant ainsi fin à son mandat de juge des faillites le plus occupé du pays. NOUS

Le juge en chef du district américain du district sud du Texas, Randy Crane, a déclaré dimanche à Reuters que Jones avait démissionné, à compter du 15 novembre. Jones s’était déjà retiré de la supervision des grandes affaires de faillite et avait commencé à les réaffecter à deux autres juges du tribunal.

Ni Jones ni son adjoint au tribunal n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Vendredi, la 5e cour d’appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a déposé une plainte officielle pour mauvaise conduite contre Jones, après que le juge a révélé qu’il entretenait une relation amoureuse depuis des années et partageait une maison avec l’avocate chargée des faillites, Elizabeth Freeman. Jusqu’en décembre 2022, Freeman était associé chez Jackson Walker, un cabinet d’avocats local qui a déposé de nombreuses affaires au palais de justice de Jones à Houston.

Le 5e Circuit a déclaré que Jones avait caché des informations sur sa relation personnelle à deux autres juges qui avaient supervisé les efforts visant à le récuser d’un litige impliquant la société énergétique en faillite McDermott International.

Les experts en éthique ont déclaré que la relation non divulguée jetait le doute sur l’intégrité du tribunal de Jones. La plainte pour mauvaise conduite a déjà donné lieu à un appel à un examen plus approfondi dans le cas de Tehum Care Services, une filiale en faillite de la société de soins de santé pénitentiaire Corizon, et pourrait donner lieu à des contestations similaires dans d’autres affaires dans lesquelles Freeman ou Jackson Walker étaient impliqués.

Jackson Walker a refusé de commenter la démission, mais a résisté à toute suggestion selon laquelle leur travail pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi. « Dès le moment où nous avons pris connaissance de cette allégation, Mme Freeman a reçu pour instruction de ne travailler ni de facturer aucune affaire devant le juge Jones. Nous sommes convaincus que nous avons agi de manière responsable », a déclaré le cabinet dans un communiqué.

Freeman n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le bureau du syndic américain, qui fait office d’organisme de surveillance des faillites du ministère de la Justice, a déclaré vendredi que la restructuration de Tehum ne devrait pas être approuvée étant donné de nouvelles questions sur le « bien-fondé » du rôle de Jones dans l’affaire. Jones a servi de médiateur lors des négociations de faillite auxquelles Freeman a également participé.

Jones est le juge des faillites le plus actif aux États-Unis depuis janvier 2016, supervisant 11 % de toutes les faillites du chapitre 11 impliquant plus de 100 millions de dollars de passif, selon les données de Debtwire, qui fournit des recherches et des renseignements sur les marchés du crédit.

(Reportage supplémentaire de Shubhendu Deshmukh à Bengaluru ; édité par Bill Berkrot et Alexia Garamfalvi)