Le plus haut immeuble résidentiel du monde devrait être construit au Brésil et porter le nom d’Ayrton Senna

Le plus haut bâtiment résidentiel du monde, qui portera le nom du héros national Ayrton Senna, devrait être construit après avoir reçu l’approbation du gouvernement.

La tour Senna, dont la construction est prévue dans la ville de Balneário Camboriú, dans le sud du Brésil, pourrait atteindre 500 mètres de haut si elle était construite.

Ce bâtiment dépassera de 18 mètres la tour la plus haute du monde, la Central Park Tower à New York.

Le concept, d’un coût estimé à 415 millions de livres sterling, a été conçu par le cabinet d’architectes FG Empreendimentos et réalisé par la nièce artiste visuelle de Senna, Lalalli.

Elle a déclaré : « Chaque grande histoire commence par un voyage. Un voyage de découverte, de croissance et de transformation.

Une image de rendu numérique du cabinet d’architectes FG Empreendimentos montre à quoi pourrait ressembler la tour Senna si elle était construite

Un autre rendu montre le bâtiment illuminé. Il abritera 204 appartements, 18 « manoirs suspendus », quatre penthouses en duplex et deux méga penthouses en triplex

Une autre image montre l’extérieur du bâtiment éclairé, avec une piscine reliée à la structure

Prévus pour être construits à Balneário Camboriú, dans le sud du Brésil, les appartements donneraient sur l’océan Atlantique

« La Tour Senna est une œuvre d’art aux proportions monumentales : un symbole qui nous inspire à chercher à surmonter nos limites et à exprimer la grandeur qui est en nous.

« La tour a cette forme architecturale précisément pour symboliser ce voyage héroïque de dépassement de nos idéaux et la manifestation de notre potentiel profond. »

L’un des plus grands pilotes à avoir jamais couru en Formule 1, Senna a impressionné les fans avec sa vitesse scintillante sur la piste, qui lui a permis de remporter trois championnats du monde tout au long de son passage chez McLaren avant de rejoindre Williams en 1994.

Malheureusement, lors de sa première saison avec sa nouvelle équipe, il décède après un accident à grande vitesse lors du Grand Prix de Saint-Marin de cette année-là.

La structure, qui a été approuvée par le gouvernement brésilien et les agences environnementales, abritera 204 appartements, 18 « manoirs suspendus », quatre penthouses en duplex et deux méga penthouses en triplex.

Selon une enquête de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), 57,22 % des habitants de Balneário Camboriú vivent dans des appartements, ce qui équivaut au deuxième taux le plus élevé de toutes les villes du pays.

Cette statistique a également valu à la ville d’être familièrement appelée le « Dubaï brésilien » par les habitants.

Ayrton Senna est photographié chez lui, lors du Grand Prix du Brésil, à Rio de Janeiro en mars 1984

La municipalité est la deuxième plus petite ville en termes d’extension territoriale de l’État, même si elle est la 12e en termes de population absolue.

Jean Graciola, cofondateur et président de FG Empreendimentos, a déclaré : « Notre concentration incessante sur l’innovation, la technologie et la poursuite de l’extraordinaire nous distingue.

« Concevoir et construire est un art, et notre expertise nous permet de porter ce projet audacieux à Santa Catarina, développé par des mains talentueuses et en partenariat avec les meilleures sociétés d’ingénierie du monde.

« C’est notre engagement : transformer un concept intangible extraordinaire en quelque chose de réel et d’intemporel, laissant un héritage au-delà de notre génération, perpétuant le message pour l’avenir ».