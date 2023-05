Le plus haut «hôtel de chanvre» du monde sur les sentiers des références vertes d’Afrique du Sud

Avec 12 étages, une vue imprenable sur l’imposante Table Mountain du Cap et une empreinte écologique minimale, le plus haut bâtiment du monde réalisé avec du chanvre industriel va bientôt ouvrir ses portes en Afrique du Sud. Les travailleurs du centre du Cap mettent la touche finale à l’hôtel Hemp de 54 chambres, qui devrait être achevé en juin.

Des blocs de « chanvre » dérivés de la plante de cannabis ont été utilisés pour remplir les murs du bâtiment, soutenus par une structure en béton et ciment.

Les briques de chanvre sont de plus en plus populaires dans le monde de la construction grâce à leurs propriétés isolantes, ignifuges et respectueuses du climat.

Utilisés notamment en Europe pour la rénovation thermique des bâtiments existants, les blocs sont négatifs en carbone, ce qui signifie que leur production aspire plus de gaz qui réchauffent la planète dans l’atmosphère qu’elle n’en injecte.

« La plante absorbe le carbone, il est mis en bloc et est ensuite stocké dans un bâtiment pendant 50 ans ou plus », explique Boshoff Muller, directeur d’Afrimat Hemp, une filiale du groupe de construction sud-africain Afrimat, qui a produit les briques pour l’hôtel.

« Ce que vous voyez ici est un sac entier plein de carbone, littéralement », dit Muller en tapotant un sac de paillis dans une briqueterie à la périphérie de Cape Town, où les chènevottes, l’eau et la chaux sont mélangées pour faire le blocs.

Le chanvre industriel utilisé pour le Hemp Hotel a dû être importé de Grande-Bretagne car l’Afrique du Sud a interdit la production locale jusqu’à l’année dernière, lorsque le gouvernement a commencé à délivrer des permis de culture.

Le président Cyril Ramaphosa a fait du développement du secteur du chanvre et du cannabis du pays une priorité économique, affirmant qu’il pourrait créer plus de 130 000 emplois.

Crédits carbone

Afrimat Hemp s’apprête désormais à produire ses premiers blocs fabriqués uniquement avec du chanvre sud-africain.

L’architecte de l’hôtel Hemp Wolf Wolf, 52 ans, y voit un changement de donne pour rendre les bâtiments en chanvre plus répandus dans ce coin du monde.

« Il ne devrait pas s’agir uniquement d’un produit haut de gamme », déclare Wolf, dont l’entreprise est impliquée dans plusieurs projets de logements sociaux en Afrique du Sud et au Mozambique voisin.

Pourtant, le coût reste un problème.

« Le chanvre est 20% plus cher à construire » par rapport aux matériaux conventionnels, déclare Wihan Bekker, consultant en carbone d’Afrimat Hemp.

Mais alors que le monde se précipite pour réduire les émissions de carbone, l’entreprise voit « d’énormes opportunités » pour ses briques vertes, déclare Bekker.

Les crédits carbone – permis normalement liés à la plantation d’arbres pour protéger les forêts tropicales humides que les entreprises achètent pour compenser leurs émissions – pourraient aider à rendre les blocs de béton de chanvre plus acceptables financièrement, dit-il.

« Nous pouvons financer des forêts, ou nous pouvons financer quelqu’un pour vivre dans une maison de chanvre. C’est le même principe », explique Bekker.

L’empreinte carbone d’une maison de 40 mètres carrés (430 pieds carrés) construite avec du chanvre est de trois tonnes de CO2 inférieure à celle d’un bâtiment conventionnel, selon Afrimat Hemp.

« Nous voyons cela comme un projet phare », déclare Muller à propos de l’hôtel Hemp.

« Cela montre que le chanvre a sa place dans le secteur de la construction. »

Le Hemp Hotel a été classé « le plus haut bâtiment au monde à intégrer des matériaux à base de chanvre » par Steve Allin, directeur de l’International Hemp Building Association, basée en Irlande.

