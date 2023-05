Le plus haut général de l’armée soudanaise licencie l’ancien adjoint devenu chef paramilitaire dans un geste symbolique

Dans un geste symbolique, le général en chef de l’armée soudanaise a limogé vendredi un chef paramilitaire – son ancien allié devenu rival mortel – en tant que député de l’organe directeur du pays, ont rapporté les médias officiels.

Des affrontements ont éclaté entre l’armée soudanaise et une force paramilitaire rivale, les Forces de soutien rapide, après que leurs dirigeants n’aient pas réussi à s’entendre sur les termes d’un accord transférant le pouvoir à un gouvernement civil le mois dernier.

Le limogeage par le général Abdel Fattah Burhan du commandant RSF Mohammed Hamdan Dagalo du Conseil de souveraineté intervient alors que les combats entre les deux généraux menacent de déclencher une guerre civile qui fait rage dans ce pays africain.

Le conflit qui dure depuis un mois a déjà fait au moins 705 morts, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

L’ONU ADOPTE UNE RÉSOLUTION POUR RÉPONDRE AUX VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU SOUDAN

Le tir, rapporté par l’agence de presse étatique SUNA, est peu susceptible d’affecter le champ de bataille où les parties belligérantes semblent enfermées dans une impasse et peu disposées à mettre fin aux hostilités. Les forces paramilitaires n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les combats ont été les plus aigus dans la capitale soudanaise et dans la région occidentale du Darfour.

Dans la capitale régionale du sud du Darfour, Nyala, d’intenses combats entre l’armée et les forces des RSF ont éclaté jeudi, tuant au moins 18 civils, a déclaré l’Association du barreau du Darfour, un groupe juridique spécialisé dans les droits de l’homme.

Le week-end dernier, plus de 280 civils ont été tués lorsque les RSF et d’autres milices affiliées ont pris d’assaut la ville de Geneina, également dans la région du Darfour, et se sont affrontées avec des habitants armés, a déclaré l’Union des médecins soudanais.

LES ÉTATS-UNIS RÉCLAMENT LE SOUDAN TROP DANGEREUX POUR ÉVACUER LES AMÉRICAINS PENDANT QUE LE RESTE DU MONDE ENLÈVE EN TOUTE SÉCURITÉ LEURS CITOYENS

La semaine dernière, les deux parties ont signé un pacte négocié entre les États-Unis et l’Arabie saoudite s’engageant à mieux protéger les civils pris entre deux feux. Des efforts internationaux sont en cours pour tenter de construire une trêve durable.

Burhan a nommé Malik Agar, un ancien dirigeant éminent du Front révolutionnaire soudanais, un mouvement rebelle dans l’État du Nil bleu, au sud du Soudan, pour remplacer Dagalo, a déclaré la SUNA.

Les Nations Unies et des groupes de défense des droits ont accusé les belligérants soudanais de violations des droits humains. L’armée a été accusée d’avoir bombardé des zones résidentielles et des hôpitaux, tandis que les RSF ont été condamnées pour avoir pillé, attaqué des civils et transformé des maisons civiles en bases opérationnelles.

Le chef de la délégation soudanaise au sommet de la Ligue arabe de vendredi en Arabie saoudite a exhorté les autres pays arabes à aider à mettre fin à la crise. Ali Osman, qui représente Burhan, a averti que si la guerre se poursuivait, elle aurait des répercussions régionales dommageables. Selon l’ONU, au moins 220 000 personnes ont déjà fui le Soudan vers les pays voisins.